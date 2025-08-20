Democracia Viva: Fiscalía pide 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Catalina Pérez

En el marco de la arista Democracia Viva del caso Convenios, la Fiscalía solicitó una serie de penas para los imputados, incluyendo a la diputada desaforada Catalina Pérez, a quien se le imputa haber gestionado transferencias irregulares de fondos públicos hacia una fundación ligada a su entonces pareja, Daniel Andrade, sin que se ejecutaran los servicios declarados.

El ente persecutor pidió para Catalina Pérez, Carlos Contreras (exseremi de Vivienda de Antofagasta), Daniel Andrade y la exconcejala Paz Fuica una pena principal de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. A esta sanción se suman una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, y la suspensión de derechos políticos.

Además, se solicitó específicamente “inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”.

Por otros hechos que configuran tres delitos consumados de fraude al fisco, se requirió una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio para Carlos Contreras, Paz Fuica, Mery Donoso y Lorena Cisternas, junto con la misma multa e inhabilitaciones perpetuas. A estos se añaden otros cuatro delitos consumados por los cuales la Fiscalía pidió otros 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para Carlos Contreras y Paz Fuica.

De manera particular, por hechos que configuran un delito consumado de fraude al fisco, el Ministerio Público solicitó para Paz Fuica una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Adicionalmente, por otros dos delitos consumados, se pidieron cinco años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para Carlos Contreras.

Frente a esta acusación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta observó que no existe claridad en la imputación de cada uno de los imputados y pidió que se aclare la responsabilidad penal específica que se atribuye a cada acusado en el caso.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.