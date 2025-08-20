Diputado Mellado deja Renovación Nacional para sumarse a la campaña de Kast

El diputado Miguel Mellado presentó su renuncia a la jefatura de la bancada de Renovación Nacional (RN) y a su militancia en el partido. La decisión se da en medio de las críticas del parlamentario a la campaña de la candidata presidencial Evelyn Matthei y su creciente cercanía con el líder republicano, José Antonio Kast.

El anuncio se oficializó hoy, durante un almuerzo con el comité de RN. Desde hace algunas semanas, el diputado por La Araucanía había manifestado públicamente la posibilidad de dejar el partido. “Yo termino la presidencia de la bancada de la Cámara de Diputados, la jefatura de bancada, y renuncio a Renovación Nacional porque yo no voy a estar en un lugar donde no me consideran”, declaró Mellado en un programa de streaming.

Según el diputado, su decisión se debe a que su nombre no fue considerado en la nómina para la elección senatorial en La Araucanía, a pesar de que lideraba las encuestas en la región. En su lugar, RN inscribió a los diputados Jorge Rathgeb y Miguel Becker.

La renuncia de Mellado es uno de varios “descuelgues” de parlamentarios y figuras de la derecha que han manifestado su apoyo a José Antonio Kast, generando una situación de tensión en el oficialismo. El exjefe de bancada de RN ya había sido uno de los parlamentarios más críticos con la estrategia de Matthei.

Hace unas semanas, Mellado se reunió en La Araucanía con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y con el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ambos candidatos de la tienda al Senado. Aunque su entorno calificó el encuentro como una reunión de amistad, la renuncia de Mellado confirma su cercanía a la campaña de Kast.

Otros casos similares incluyen al expresidente de RN, Carlos Larraín, y al senador Alejandro Kusanovic, quienes también han expresado públicamente su apoyo al líder republicano, lo que llevó a que la directiva de RN remitiera los antecedentes a los tribunales del partido.