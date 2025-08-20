Monsalve declara en Contraloría por segunda vez para revertir sumario en su contra

El pasado 1 de agosto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, prestó declaración por segunda vez ante la Contraloría General de la República. Su abogado ha insistido en que los antecedentes ventilados en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se sumen al expediente administrativo para reforzar la defensa del exfuncionario.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, en su segunda declaración, Monsalve se centró en lo que su defensa considera contradicciones en los testimonios de los funcionarios de gobierno que conocieron la denuncia de una mujer de 32 años antes de que se formalizaran las acusaciones.

El exsubsecretario expuso ante Contraloría que los testigos de oídas entregaron versiones inconsistentes sobre cómo la denunciante lo conoció y la naturaleza de su relación previa.

También recalcó que los contactos con la mujer para el encuentro donde ocurrieron los hechos denunciados no eran de carácter laboral. Insistió en que él “siempre lo entendió como un acercamiento de orden más personal”, basándose en conversaciones de WhatsApp que ya había presentado en el proceso, y que, a su juicio, demuestran que los intercambios “excedían las materias laborales”.

Un punto clave de la defensa de Monsalve es que no se le notificó formalmente del inicio de un sumario en su contra, lo que anularía cualquier sanción administrativa. De esta manera, se sostiene que el sumario se inició formalmente después de su renuncia al cargo, lo que extinguiría su responsabilidad en el ámbito administrativo.

Para respaldar su argumento, Monsalve citó la declaración de su exjefe de gabinete, Gabriel de la Fuente (PS), quien también afirmó que nunca se le comunicó formalmente la apertura del sumario.

Desde el entorno de la exautoridad, aseguran que es imposible que se le sancione en el marco de una resolución que ni siquiera lo nombra. El acto que dio origen a la investigación administrativa simplemente dice “a fin de determinar las circunstancias, participación y eventuales responsabilidades administrativas derivadas de determinadas situaciones que podrían enmarcarse en ciertas conductas reguladas en la Ley N° 21.643, Ley Karin”. La falta de individualización del exsubsecretario sería otro de los vicios del sumario, según su defensa.

Mientras tanto, la defensa de Monsalve continúa esperando que la Corte de Apelaciones de Santiago fije una fecha para la vista del recurso de protección, con la esperanza de que se realicen los alegatos.