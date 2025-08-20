¿Operación antidroga o cerco geopolítico? El gran despliegue militar de EE.UU. frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una señal de fuerza sin precedentes: ordenó el despliegue de tres destructores y 4 mil infantes de marina hacia el Mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela.

Lo que oficialmente se presenta como una operación antidrogas, en la práctica, estaría cargado más bien de un objetivo político claro: presionar y acorralar al régimen de Nicolás Maduro, a quien acusan de liderar el cartel de los soles y colaborar con una organización bien conocida en Chile, el Tren de Aragua.

Ahora, en cuanto al despliegue militar, los buques de guerra USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson encabezan esta ofensiva naval, reforzados por un submarino nuclear, aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidon y un barco equipado con misiles. Según medios estadounidenses, el despliegue es una “muestra de fuerza” con un propósito disuasivo, pero que deja abierta a “otras opciones militares”.

Sin embargo, expertos en el combate contra las drogas han señalado que los marines carecen de experiencia en operaciones antidrogas y que deberían involucrar a la Guardia Costera, lo que genera dudas sobre si se trata de una lucha contra el narcotráfico o de un movimiento geopolítico mucho más amplio.

La clave que permite este inédito movimiento estadounidense está en una decisión estratégica de Trump al asumir su segundo mandato: designar a los cárteles latinoamericanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Esta medida le otorga un marco legal para congelar activos, criminalizar el “apoyo material” a estas agrupaciones, imponer restricciones migratorias y, sobre todo, usar recursos militares en el extranjero. Gracias a este marco, Estados Unidos ya confiscó más de 700 millones de dólares en bienes atribuidos a Maduro, incluyendo mansiones, aviones y joyas. Además, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, superando incluso la que en su momento se ofreció por Osama Bin Laden.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser preguntada sobre el despliegue.

“El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país”, insistió Leavitt.

La reacción en Caracas no se hizo esperar. Maduro ordenó la movilización de 4,5 millones de milicianos, enviando un mensaje simbólico de resistencia, puesto que realmente no son un grupo armado especialmente entrenado, son ciudadanos, funcionarios públicos, obreros y campesinos, a los que el régimen busca armar, para dar una señal de cohesión y apoyo popular.

La cancillería venezolana denunció que la acción estadounidense amenaza la paz regional y viola la “Zona de Paz” de la CELAC. Diosdado Cabello acusó a la DEA de ser “el verdadero cartel”, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, subrayó la incongruencia de centrar operaciones en el Caribe cuando, según él, el 90% de la droga hacia EE.UU. transita por el Pacífico. En un discurso incendiario, Maduro aseguró que “ningún imperio tocará suelo sagrado de Venezuela”.

Las respuestas de la región también se hicieron sentir. Ecuador, bajo el gobierno de Daniel Noboa, declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista, alineándose con la estrategia de Washington. Guyana, por su parte, denunció que gran parte de las drogas provienen de Venezuela, aunque su enfrentamiento territorial con Caracas en torno al Esequibo da un claro sesgo político a esta acusación, que es difícil de comprobar.

¿Lucha contra la droga o contra algo más?

Pese a que la misma inteligencia estadounidense identifica los corredores del pacífico como las principales rutas de movimiento de droga, más que las tradicionales rutas del caribe, el hecho aquí es que este es un movimiento que apunta contra el régimen venezolano, más allá de que efectivamente pueda llegar a ser el centro de operaciones de los carteles. El objetivo es Maduro y tampoco es descabellado pensar que Cuba esté en la mira de las autoridades republicanas.

La vigilancia de Cuba también es un factor probable en el despliegue. Aunque la relación entre el gobierno cubano y el narcotráfico es un tema controvertido, pues existen acusaciones históricas de que la isla ha servido de punto de transbordo para la droga que se dirige a Estados Unidos.

El gobierno cubano calificó esta acción como parte de una “agenda corrupta” del secretario de Estado, Marco Rubio, y pidió que se respete la zona como un espacio de paz.

Cuba, sin embargo, está enfrentando una compleja situación sociopolítica, ayer nada más decenas de cubanos bloquearon las calles para protestar por la falta de agua potable. A esto se le suman los ya comunes apagones generalizados, que más allá del bloqueo estadounidense, están mermando profundamente el apoyo popular al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Rubio ha impulsado una estrategia de “máxima presión” contra Cuba y Venezuela, incluyendo sanciones económicas y apoyo a la oposición. Su postura ha sido interpretada como un intento de promover un cambio de régimen, alineado con la búsqueda del voto latino en EE.UU. que durante la campaña de Trump, fue clave para ganar la presidencia.

Además, Rubio responsabiliza a los gobiernos de Venezuela y Cuba de la crisis migratoria en EE.UU., al considerar que sus políticas han forzado a millones a huir. En este contexto, el despliegue militar en el Caribe responde más que a una lucha contra el narcotráfico, sino a intereses geopolíticos de Washington: presionar a Venezuela y mantener presencia estratégica cerca de Cuba.

Ahora, es realmente difícil pensar que Estados Unidos llegue a involucrarse en una escalada militar como una intervención o invasión terrestre. Trump de hecho, busca lo contrario, evitar las guerras, pero apuesta por la asfixia, la presión y los movimientos calculados de sus fuerzas armadas. Es probable ver más una acción similar a lo que fue el bombardeo sobre Irán que una invasión estilo Irak o Afganistán. No obstante, en cualquier caso, el objetivo del jefe de la Casa Blanca y Rubio es la cabeza de Maduro, lo que significaría para ellos un importante triunfo político.

Lo que hoy presenciamos en el Caribe no puede reducirse a una simple operación antidroga. Se trata de una jugada geopolítica con múltiples capas: presionar al régimen de Maduro, mantener un cerco militar sobre Cuba, aplicar un marco legal que convierte a los cárteles en “terroristas” y, de paso, influir en la política migratoria y regional.

Más que una estrategia de combate al narcotráfico, el despliegue naval estadounidense es una demostración de poder que reconfigura el mapa de tensiones en América Latina y coloca a Venezuela, una vez más, en el epicentro de la confrontación en un momento donde las fichas del tablero geopolítico se están moviendo en todo el globo.

Así, la vieja doctrina Monroe, “América para los americanos” —o más bien para los estadounidenses—, se pone nuevamente en el centro, pues no hay que olvidar que Cuba y Venezuela han funcionado como una suerte de aliados de Rusia, Irán o en menor medida China, y que Estados Unidos busca volver a dejar a los países del Caribe bajo su influencia.