"Para nosotros es una tremenda pérdida": diputada Ossandón lamenta renuncia de Mellado a RN

La diputada Ximena Ossandón lamentó la renuncia de su par, Miguel Mellado, a Renovación Nacional, para apoyar a José Antonio Kast. Además, abordó las heridas que dejó la negociación parlamentaria en la derecha.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria sostuvo que: “Las opiniones personales de Miguel Mellado son sumamente respetables. Él ha sido y será un muy buen diputado y en cualquier lugar donde pueda ejercer su servicio público. Para nosotros es una tremenda pérdida, de verdad que nos pilló bastante de sorpresa. Sabíamos que la cosa no estaba tan tranquila porque estábamos en el minuto de las inscripciones de candidaturas”.

“Miguel tenía la posibilidad de seguir como diputado, lamentablemente él no quiso, él quería tomar otros caminos, pero yo creo que es muy respetable lo que él hizo. Además, se agradece que haya sido tan sincero de haber dicho ‘me retiro’ porque podría haber seguido como jefe de bancada y tal vez, no sé si operando, pero, al menos, no trabajando por lo que la bancada está decidida. Así que yo creo que lo que hizo es lo correcto”, aseveró.

Consultada por la poca capacidad de los actuales partidos de retener a sus militantes, considerando casos de otros parlamentarios, indicó que: “Es urgente avanzar en los cambios al sistema político“, ya que también “el día a día de la gobernanza con veinte y tantos partidos también se hace muy difícil”.

“Nosotros ya tuvimos una experiencia durante un tiempo bastante prolongado que ha sido con el voto voluntario y nos hemos dado cuenta que la cosa no resulta (…). Por otro lado, el tema de los descuelgues también es un tema que uno debería controlar a través del cambio al sistema político, porque efectivamente tú así terminas robusteciendo a las instituciones y haces más fácil el trabajo legislativo”, relevó.

En esa línea, indicó que esto genera “una mala imagen para la ciudadanía. Si nosotros no somos capaces de retener a nuestra gente, la gente se empieza a preguntar otro tipo de cosas. Ahora, en todos los partidos sucede por eso creo que es una urgencia que esto se solucione”.

Tras la inscripción de los pactos parlamentarios, en el que Chile Vamos formó alianza con Demócratas, Ossandón dijo quedarse “con el esfuerzo que se hizo, al menos de Chile Vamos, de poder compartir nuestros cupos con Demócratas y también con partidos pequeños como Evópoli, porque cuando tú ves que a partidos pequeños tuvimos la capacidad de darles 30 y tantos cupos, me parece que es un esfuerzo importante. Por eso van quedando algunos heridos en el camino, pero si uno realmente tiene vocación de ampliar la coalición y de crecer hacia el centro, uno tiene hacer estos esfuerzos“.

“Entonces, creo que Andrea Balladares y Rodrigo Galilea tuvieron esos actos, que tuvieron muchos costos políticos al interior del partido (…) pero también hay una mirada de sociedad, de país, al cual uno quiere construir y nosotros consideramos que el centro político es muy importante. Creo que sería terrible que el centro político, ya sea la centroizquierda, la centroderecha, desaparecieran y nos quedáramos absolutamente polarizados. Chile Vamos hizo esfuerzos importantes por ampliar eso”, añadió.

Para Ossandón, “hay que reconocerle a Chile Vamos esta vocación de poder ampliar, siempre estuvimos llamando a Republicanos. Pedimos lista única de gobernadores, primarias, bueno, las cosas lamentablemente no resultaron y al final terminamos negociando ciertas regiones con pactos de omisión que también tuvieron altos costos para nosotros, porque personas que tenían posibilidades fueron de alguna forma sacrificadas por un objetivo mayor”.

Así, sostuvo que: “Vamos a evitar a toda costa que estas elecciones terminen sumamente polarizadas y volvamos a tener una extrema derecha, una extrema izquierda, porque creo que el centro es lo que le da moderación al país, sin mirar en menos ni pisotear sus propias convicciones, porque hay cosas que no se tranzan, pero sí uno tiene que terminar con la política del todo o nada”.

Respecto a si su sector entregará el respaldo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, si éste pasa a una segunda vuelta junto a Jeannette Jara, abandera del oficialismo, la diputada aseguró que “cuando nosotros apoyemos, vamos a apoyar 100%. No nos perdemos, estamos claros cuál es nuestro domicilio político y nosotros claramente en segunda vuelta vamos a estar con cualquier candidato que no sea Jeannette Jara“.