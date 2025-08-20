Diario y Radio Universidad Chile

Quiebre del FRVS con la lista única oficialista desencadena remoción del ministro de Agricultura

La salida de Esteban Valenzuela fue confirmada por La Moneda en un breve comunicado, en el que además informaron que el actual subsecretario de la cartera, Alan Espinoza Ortiz, asumirá como titular subrogante.

Política

La ruptura de la unidad de la coalición de gobierno se materializó cuando la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) optó por llevar una lista independiente para el Congreso, a pesar de los llamados del Presidente Gabriel Boric a mantener la cohesión. Esta decisión, que se concretó durante las negociaciones electorales, provocó un profundo malestar en La Moneda y llevó al Mandatario a tomar una medida drástica: la remoción del único ministro que representaba al partido en su gabinete, Esteban Valenzuela, titular de Agricultura.

La determinación fue discutida con el comité político tras conocerse la postura de la FRVS y se aceleró una vez realizadas las inscripciones de las candidaturas. Entre los factores que causaron mayor molestia e incomodidad en el gobierno se encuentran algunos nombres incluidos en la lista, como el del exalcalde de Maipú Christian Vittori y el del diputado Miguel Ángel Calisto, quien actualmente enfrenta un proceso judicial y en el pasado apoyó la candidatura de Evelyn Matthei.

Jaime Mulet, exprecandidato y líder del partido, había anticipado días antes las dificultades de este escenario, señalando: “Señalamos desde un principio y cualquier analista sabe de esto, lo difícil que era llegar a un acuerdo entre nueve partidos que necesitan competir, que requieren competir y hay lugares donde solo pueden hacerlo tres de nueve partidos, otros cuatro o cinco, es muy difícil armar esto”.

La Moneda confirmó la salida del ministro Valenzuela en un breve comunicado, en el que el Jefe de Estado agradeció el “compromiso y trabajo desempeñado” por el —ahora— ex secretario de Estado. Asimismo, se informó que asume la subrogancia del cargo el actual subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

