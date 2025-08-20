Roberto Bravo y su encuentro con Víctor Jara: "Nos dimos un abrazo y nunca más lo vi"

“Lo que el alma hace por el cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo“. Esa frase, inscrita en la tumba de Gabriela Mistral en Montegrande, Valle del Elqui, es lo que el pianista Roberto Bravo define como el motor de su vocación musical.

Una que, desde la vereda del género de cámara, ha estado siempre marcado por una profunda sensibilidad social. “Creo que cada artista, que es un bendecido con su talento, tiene que ponerlo al servicio de la gente en general, sobre todo de los que la pasan mal”, definió en una reciente entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. “Es una manera de aportar energéticamente, sea en un terremoto, en una guerra, en un desastre natural, visitando un hospital o yendo a una población”.

“Víctor (Jara) hacía eso, igual que mucha gente desde tiempos inmemoriales. Cuando Liszt tocaba para los refugiados y amigos de él que estaban muriendo en Budapest, hasta Rostropovich tocando cuando cayó el muro de Berlín, celebrando la libertad de los alemanes. Uno siente que el corazón le dice que no basta la sala de conciertos. El aplauso no hace falta. Hace falta ayudar a la gente con lo que uno puede, que es tocando o haciendo un concierto en este minuto, en un mundo que se nos cae a pedazos, donde no podemos entender las actitudes de algunas personas, movilizadas por la codicia del territorio o por sencillamente querer damnificar a otro pueblo que tiene todo el derecho a vivir, a crecer y a tener su tierra”, aseguró Bravo.

Esa misma línea es la que seguirá su próximo recital, agendado para el sábado 30 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes. Instancia donde estará acompañado por la soprano Andrea Cárdenas, la violinista Montserrat Prieto y los coros Comunitario de Valparaíso y de la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero, Coro del Litoral; y donde interpretará un repertorio en homenaje al alemán Johann Sebastian Bach.

“El concierto en sí tiene una atmósfera especial. No hay música para lucirse virtuosísticamente. Está todo en un ambiente de mucho recogimiento, de introspección, y de pensar un poco en quienes sufren. Hay muchas obras que inducen a la compasión y a querer que la gente, ojalá, cumpliera con lo que dijo el mandamiento: amarse los unos a los otros, que es exactamente lo opuesto que están haciendo en muchas partes del mundo”, sentenció el artista.

Por eso, define la instancia como “un remanso de paz, de estar tranquilos y de tomar fuerza para todo lo que se viene, que no es bueno. Y un refugio para el dolor que todos sentimos por lo que está pasando en Medio Oriente y en Rusia, con Ucrania“.

“Nos vamos a acompañar todos bajo el alero de la música maravillosa de Bach y su gran espiritualidad, a pensar en un mundo mejor, más justo, más compasivo y respetuoso. A través de esa música podemos situarnos en ese estado de alma que se necesita para enfrentar estos tiempos tan difíciles. No es un concierto, es un encuentro a través de la música de Bach”, sumó.

Claudio Arrau, Víctor Jara y la fraternidad

A lo largo de sus 81 años, Roberto Bravo ha compartido con destacados colegas nacionales. Entre ellos, el célebre pianista Claudio Arrau, que fue uno de sus maestros. “Tuve el privilegio de comenzar bastante joven con él porque mi maestro, Rubén Flemann, me llevó a Nueva York cuando yo tenía 15 años para que él me escuchara. Y era como un veredicto, de si valía la pena dedicarse al piano o no. Después me escuchó en distintos países, eran clases itinerantes. Su manager nos avisaba dónde tenía un momento para escucharnos, sea en Berlín, en Bonn, París, Ámsterdam, Londres, Nueva York”, recordó.

“Fui varias veces a su casa en Douglaston, en New Jersey, a trabajar distintas obras que comenzaba en un lugar y seguía en otro. La última clase con él fue en Ámsterdam, y también la última vez que lo vi vivo. Después lo acompañé en su funeral, en Chillán y en Santiago”, añadió Bravo.

Sin embargo, y más allá de su talento, el pianista destacó su profunda calidez humana: “Él era un hombre muy generoso con su tiempo. Me trataba de una manera muy cariñosa, me decía ‘mijo’ en vez de Roberto. Una manera de hablar de los chillanejos. Y muy estricto en la relación con la partitura. Todo lo que está ahí era sagradamente respetado. Siempre hablándonos de que el mayor enemigo del artista es la vanidad, y de nunca salir a escena a buscar el aplauso ni complacer al público“.

“Era una tónica de vida, algo que nos decía a todos, no solamente a mí. Éramos varios los que estábamos en distintas capitales del mundo en ese minuto y aprovechábamos de viajar para encontrarnos con él y escuchar su concierto, por supuesto, y después tener una clase compartida”, añadió.

Luego, y en los tiempos previos a la llegada del Golpe de Estado de 1973, Bravo igualmente pudo compartir con Víctor Jara, otro de los próceres de la música popular chilena. “Lo conocí en Lima, en el Teatro Municipal, donde yo tenía que tocar. Él estaba cantando un recital antes de seguir su viaje a Cusco. Esa fue la primera vez que lo pude saludar y escuchar su versión de ‘Luchín‘, ‘Te recuerdo Amanda‘, etc.”, rememoró.

“Posteriormente nos vimos en Santiago, en un concierto que no fue. Era en el Chileno Alemán y el piano no llegó por las huelgas que había en ese tiempo, de los transportistas. Así que fuimos a mi casa, la casa de mi madre, en La Reina. Ahí, y por pedido de mi mamá, hicimos un truque musical. Él dijo que cantaría tres canciones, que finalmente fueron ‘Te recuerdo Amanda’, ‘Luchín’ y la ‘Plegaria a un Labrador’, y que yo tocara un poco para él los ‘Cuadros de una exposición‘ de Mussorgsky“, compartió Bravo.

“Nos dimos un abrazo y nunca más lo vi. El asesinato de Víctor me pilló en Londres, donde yo estaba residiendo en ese minuto, y donde finalmente me quedé seis años sin poder regresar a Chile por la prohibición que tenían otros chilenos también. Él era una persona encantadora. Una sonrisa maravillosa, una gran ternura para cantar, un tremendo director de teatro. Y los artistas se reconocen. A veces, no necesitan grandes conversaciones o momentos de la vida compartidos para reconocerse y saber que estamos en el mismo camino y haciendo lo que hay que hacer”, concluyó el músico.