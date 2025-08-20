Secretario general de la CUT en picada contra el jefe económico de Jara: "Es excesivo el protagonismo de Luis Eduardo Escobar"

La publicación de las líneas programáticas de la candidata oficialista Jeannette Jara ha generado tensión al interior de las fuerzas progresistas. Debido a que las diferencias entre el documento que se presentó para competir en primarias y el actual, que no incluyen, por ejemplo, elementos como el aborto libre, el fin de las AFP o el impuesto a los super ricos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el secretario general de la CUT, Eric Campos, aseguró que desde la multisindical también hay resquemores, sobre todo por el reemplazo del concepto de salario vital por el de ingreso vital y por lo que se propone en materia de negociación ramal.

El dirigente explicó que el cambio de “salario” a “ingreso”, “supone una transferencia directa desde el Estado y no necesariamente una transferencia desde el capital al trabajo, es decir, desde el rol de los empresarios de pagar más”.

“En segundo lugar, no compartimos esta circunscripción que se hace sobre las materias de negociación, en negociación colectiva por ramas, primero porque es un debate que tenemos con el actual gobierno y no está cerrado y no creemos que sea pertinente que se cierre en un lineamiento programático”, remarcó.



Además, Campos expresó su incomodidad con la figura de Luis Eduardo Escobar, el jefe económico de la campaña de Jara, con experiencia en asesorías a gobiernos de centroizquierda. A su juicio, “es excesivo el protagonismo del execonomista del FMI, Luis Eduardo Escobar, y se nota en la redacción su criterio neoliberal respecto del rol del trabajo”.

Sin embargo, más allá de las dudas, el representante de la CUT se mostró esperanzado de que una vez concluida la gira de Jara alrededor de Chile y se redacte el programa definitivo, “esto se va a reencausar en los compromisos iniciales que tienen que ver con salario vital y no ingreso, y con una negociación colectiva por rama que, por cierto, discuta salario y no solo se circunscriba a cuestiones como capacitación y transformación tecnológica”, dijo.

“Yo espero que la candidata, que no me cabe duda tiene mucha sensibilidad con los temas de los trabajadores, va a rectificar”, agregó.

Consultado sobre el precio que ha pagado la candidatura de Jeannette Jara para incorporar a todas las fuerzas del progresismo y a la Democracia Cristiana, Campos instó a que se constituya una unidad “con la ciudadanía, con el pueblo, con los trabajadores y no me cabe duda que una demanda como salario vital construye mucha adhesión popular”.

“No hay que confundir unidad con hacer guiños excesivos a una elite que en Chile está desprestigiada. Precisamente esta elite que lleva más de 30 años diciéndonos que no es posible pagar más en Chile, que cuando hablamos de salarios y derechos colectivos se afecta la economía. Eso es ideología neoliberal y no me cabe duda que la candidata está alejada de esos criterios y una vez que escuche a Chile, que escuche en su gira a las y los trabajadores, vamos a volver al compromiso inicial”, estimó.

En tanto, el dirigente sindicalista sostuvo que después de que Jara converse con la ciudadanía durante su gira “va a primar, precisamente, el criterio unitario y no un criterio de una élite restringida a sectores neoliberales como el que representa Luis Eduardo Escobar”.