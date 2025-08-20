Seguridad, integración y desarrollo como pilares clave: expertos presentan hoja de ruta para política migratoria en Chile

Este miércoles tuvo lugar la presentación oficial del informe “Política Migratoria para el Chile que viene: Consensos para la gobernanza, seguridad y desarrollo del país”.

El texto, fruto de más de un año de trabajo colaborativo, fue dado a conocer en un acto público convocado por el Centro de Políticas Migratorias y otras nueve organizaciones y centros de estudio, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la población extranjera en Chile.

De acuerdo a cifras del Censo 2024, la comunidad migrante se duplicó entre 2017 y 2024, alcanzando un total de un millón 608 mil 650 personas, equivalentes al 8,8% de la población total del país.

El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, resaltó la relevancia de la propuesta presentada y mencionó que “tiene distintas dimensiones que permiten pensar una política migratoria de futuro para Chile.

“Hemos generado consenso suficiente para que esto sea una propuesta que pueda ser incorporada por distintos candidatos y candidatas presidenciales en sus programas (…) Este acuerdo simboliza que, a través del diálogo y el consenso genuino, podemos robustecer la política migratoria, un tema tan sensible en nuestro país y en la región”, agregó.

De esta manera, el informe elaborado por 10 centros de pensamiento busca establecer una hoja de ruta de mediano y largo plazo para el sistema migratorio nacional.

Por su parte, la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Pilar Quintana, afirmó que: “El documento es particularmente relevante, ya que demuestra que lo extremo o la propuesta de algunos candidatos en el contexto en el que estamos de abrir o cerrar completamente la frontera no responde realmente a lo que necesita el país”.

“No complementan con la realidad que hoy se vive y el documento demuestra que esta interdisciplinariedad es necesaria para hacer una política a largo plazo”, sumó.

El texto plantea más de 30 propuestas estructuradas en cinco ejes clave: institucionalidad migratoria; seguridad y control fronterizo; migración regular; integración y convivencia; la migración como impulso al desarrollo.

Entre sus medidas podemos encontrar el fortalecimiento de los organismos de gestión migratoria, acciones contra el crimen organizado, la agilización de sistemas de aplicación a visados y el fomento de la inserción y formalidad laboral, con énfasis en áreas productivas estratégicas y de difícil cobertura.

El consejero de Rumbo Colectivo, Claudio Jiménez, consideró positivo que “en tiempos de alta polarización social y política se llegue a propuestas con esta transversalidad”. “Es relevante que se salga de la caja de la securitización de la migración, de los populismos, que en periodo electoral se traten temas relevantes para Chile”, añadió.

Según cifras incluidas en el informe, al observar sus países de origen, los principales grupos migratorios corresponden a venezolanos (41,6% del total de extranjeros), seguidos por peruanos, colombianos, bolivianos y haitianos.

Del total mencionado, la Región Metropolitana concentra el 63,6% de la población, cerca de un millón de residentes. Asimismo, el documento destacó que el 83,1% de los migrantes se encuentra en edad laboral y que más de la mitad son mujeres.

Los investigadores esperan que las propuestas contenidas en él no solo orienten a las cartas presidenciales, sino que también sirvan como base para responder a los desafíos que plantea la migración en nuestro país.