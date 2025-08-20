Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de marzo de 2026


Team Chile suma 40 medallas en Asunción con nuevos podios en el patín carrera

La delegación chilena alcanzó las 40 preseas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, gracias a los bronces de hockey césped femenino y decatlón, además de la plata de Camila Carreño y el bronce de Gabriel Reyes en patín carrera.

La delegación chilena alcanzó las 40 preseas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, gracias a los bronces de hockey césped femenino y decatlón, además de la plata de Camila Carreño y el bronce de Gabriel Reyes en patín carrera.

Deportes

El Team Chile continúa su sólida participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, alcanzando la cifra histórica de 40 medallas a falta de cuatro jornadas para el cierre de la cita continental juvenil.

Este martes, el combinado nacional logró dos preseas en diferentes disciplinas. En el hockey césped femenino, las Diablas Junior se quedaron con el bronce tras vencer a Uruguay en una definición agónica por shootouts (0-0 en el tiempo reglamentario, 3-2 en penales). La arquera Montserrat Araya fue la gran figura al contener dos lanzamientos decisivos.

En el atletismo, el decatleta Max Moraga alcanzó el tercer puesto en la clasificación general del decatlón con 7.304 puntos, destacando en pruebas como el lanzamiento de la jabalina, los 1.500 metros y el lanzamiento del disco. El joven de 19 años celebró haber superado la marca Sub-20 de Gonzalo Barroilhet, ex olímpico nacional.

La jornada de este miércoles arrancó con más éxitos para el patín carrera, que ya suma tres preseas en Asunción. La fondista Camila Carreño se adjudicó la medalla de plata en los 5.000 metros Puntos Individual Femenino, mientras que Gabriel Reyes consiguió el bronce en la misma prueba en categoría masculina. Ambos resultados se suman al tercer lugar obtenido el lunes por Catalina Lorca en los 1.000 metros Sprint.

De esta forma, el Team Chile alcanza las 40 medallas en la competencia, confirmando su buen nivel en disciplinas colectivas, de pista y campo. Este miércoles será clave con nuevas definiciones en esquí náutico, patinaje de velocidad y atletismo, donde la delegación buscará seguir aumentando su cosecha histórica.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
¿Comienza la “ley del más fuerte”? La resistencia de Irán y el impacto global de una guerra sin reglas
post-title
“Plan Marzo 2026”: refuerzo de buses, Metro y fiscalización ante retorno masivo a clases y trabajo
post-title
La entrada de Hezbolá en la guerra trae una nueva ola de desplazamientos en Líbano
post-title
Manuel García anuncia cierre de la gira “Pánico” con dos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X