Team Chile suma 40 medallas en Asunción con nuevos podios en el patín carrera

El Team Chile continúa su sólida participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, alcanzando la cifra histórica de 40 medallas a falta de cuatro jornadas para el cierre de la cita continental juvenil.

Este martes, el combinado nacional logró dos preseas en diferentes disciplinas. En el hockey césped femenino, las Diablas Junior se quedaron con el bronce tras vencer a Uruguay en una definición agónica por shootouts (0-0 en el tiempo reglamentario, 3-2 en penales). La arquera Montserrat Araya fue la gran figura al contener dos lanzamientos decisivos.

En el atletismo, el decatleta Max Moraga alcanzó el tercer puesto en la clasificación general del decatlón con 7.304 puntos, destacando en pruebas como el lanzamiento de la jabalina, los 1.500 metros y el lanzamiento del disco. El joven de 19 años celebró haber superado la marca Sub-20 de Gonzalo Barroilhet, ex olímpico nacional.

La jornada de este miércoles arrancó con más éxitos para el patín carrera, que ya suma tres preseas en Asunción. La fondista Camila Carreño se adjudicó la medalla de plata en los 5.000 metros Puntos Individual Femenino, mientras que Gabriel Reyes consiguió el bronce en la misma prueba en categoría masculina. Ambos resultados se suman al tercer lugar obtenido el lunes por Catalina Lorca en los 1.000 metros Sprint.

De esta forma, el Team Chile alcanza las 40 medallas en la competencia, confirmando su buen nivel en disciplinas colectivas, de pista y campo. Este miércoles será clave con nuevas definiciones en esquí náutico, patinaje de velocidad y atletismo, donde la delegación buscará seguir aumentando su cosecha histórica.