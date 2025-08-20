Tras lapidario balance de Bloomberg: presidente de la UDI afirma que Boric no dejará "legado alguno"

Un análisis realizado por Bloomberg, medio de comunicación financiero, examinó el escenario político en Chile de cara a las próximas elecciones presidenciales y delineó de manera tajante el eventual legado del Presidente Gabriel Boric.

La publicación señaló que en un país cada vez más “polarizado” ha aumentado el desempleo y que el Jefe de Estado “ha fracasado” en gran medida al intentar aplicar las propuestas que lo llevaron a La Moneda y que en su momento lo posicionaron “como el rostro de la nueva izquierda” de la región. Añadió que su popularidad se ha deteriorado, que no ha logrado cumplir gran parte de su programa y que se ha enfrentado al “aumento de la delincuencia y el desempleo”.

Consultado por Bloomberg, varias fuentes comentaron que tanto Boric como sus aliados “despreciaron” a sus predecesores, cayeron en la “soberbia”, reclutaron equipos con poca experiencia política y presentaron, por ejemplo, un plan fiscal ambicioso que no prosperó. El análisis también apuntó a la lenta reconstrucción en la Región de Valparaíso tras los incendios que hace 36 meses afectaron principalmente a Viña del Mar.

“Uno se siente muy abandonado”, afirmó una vecina de 63 años que perdió su casa y actualmente vive en el living de una familia amiga.

No obstante, el artículo también citó a otras fuentes que respaldaron la gestión del Ejecutivo, destacando su capacidad para adaptarse y enfrentar contingencias como el alza de la delincuencia y la migración indocumentada.

Asimismo, se resaltó su habilidad para lograr consensos que permitieron sacar adelante proyectos como el de reducción de la jornada laboral. Aunque no contaba con apoyo mayoritario en el Congreso, también se consiguió moderar la inflación y reformar el sistema de pensiones.

En balance, Bloomberg sostuvo que la llegada al poder de Boric y su equipo político podría servir como “advertencia” o ejemplo para países como Colombia y Brasil, donde los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva intentan, de manera paralela, controlar las finanzas públicas e implementar reformas.

Presidente de la UDI: “Este gobierno no va a ser recordado por ninguna reforma importante”

Tras el lapidario análisis de Bloomberg sobre el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió al eventual legado de la administración, afirmando que este “no deja legado alguno”.

Desde su perspectiva, timonel gremialista argumentó que: “Los legados son cosas positivas y este gobierno no va a ser recordado por ninguna reforma importante, por ningún cambio positivo importante”.

En cambio, sostuvo que será recordado “más bien por haber perdido la oportunidad de haber mejorado algunas cosas”, destacando que “el Presidente Boric tuvo una oposición dispuesta a ayudarlo, por ejemplo, en todos los temas de seguridad”, pero que el Mandatario “no lo aprovechó”.

Respecto a la reforma de pensiones, una de las iniciativas emblemáticas del gobierno, el Ramírez minimizó su impacto, calificándola simplemente como “una actualización necesaria”. Al respecto, explicó que “había que cotizar más por la mayor expectativa de vida de los chilenos” y recalcó que “eso se debería haber hecho hace 10 años y se hizo ahora”.

En tanto, el presidente de la UDI sentenció que “la reforma de pensiones no es un cambio radical al sistema”, pues mantuvo el mismo, que era “exactamente” lo que su sector “pretendía”.