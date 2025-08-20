¿Unidad programática o vehículo electoral? Las críticas y riesgos del pacto "Verdes, Regionalistas y Humanistas"

El pacto paralelo del oficialismo “Verdes, Regionalistas y Humanistas“, liderado por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, sigue generando debate por la inclusión de una serie de invitados en calidad de independientes, luego de haber sido rechazados o no haber llegado a un acuerdo con otras colectividades.

Están los casos de diputados en ejercicio que pertenecían a otras bancadas como René Alinco o Jaime Naranjo (exPS), pero también pertenecientes a la oposición como es el caso del diputado Miguel Ángel Calisto, quien fue vetado de la lista de Chile Vamos dada su discusión judicial que actualmente lo tiene desaforado. A él, se suman el exalcalde Jorge Sharp, la exconvencional Giovanna Grandón (mejor conocida como la tía Pikachu), el exsenador Alejandro Navarro y el exalcalde de Maipú, Cristian Vittori.

Desde la FRVS han defendido que los candidatos de esta lista tienen como punto en común la preocupación por las demandas de las regiones. Sin embargo, no todos, por ejemplo, han manifestado su apoyo público a Jeannette Jara, la presidenciable de este sector, como es la situación de Calisto.

Uno de los integrantes de esta nómina, el exministro del Interior, Germán Correa, quien aspira a un cupo en Valparaíso, sostuvo en la primera edición de Radioanálisis que, si bien él no fue parte de las negociaciones, desde la FRVS se debería hacer una reflexión. “A mí me da la impresión de que es un caso en desarrollo (…) porque pueden pasar cosas por todas las imputaciones, los ires y venires’, lo extraño de la situación, así es que me imagino que ahí en el en Partido Regionalista Verde analizarán la situación”, sostuvo.

Al respecto, el académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, indicó que estas colectividades se han transformado en “partidos de caudillos” que no tienen una identidad programática clara, sino que se sitúan en una posición ideológica y, desde ahí, captan a grupos que les permitan obtener cierta cantidad de votos y mantenerse en el tiempo.

“El problema que tienen los partidos de caudillos es que normalmente tienden a una faccionalización que es polarizante. Entonces, esa faccionalización termina generando subdivisiones de los mismos partidos y eso es lo que estamos viendo en la conformación de estas listas. Estamos viendo cerca de dos o tres partidos ecologistas, dos partidos humanistas y que además tienen poca capacidad para poder ponerse de acuerdo”, destacó.

En esa línea, señaló que evidentemente no tienen puntos programáticos en común porque “lo que pasa con este tipo de fragmentación es que se van diluyendo los elementos programáticos. Terminan siendo partidos que se denominan como partidos ‘atrápalos todos’. O sea, comparten distintas identidades. Tienen candidatos que son exDC, tienes candidatos que son execologistas, exhumanistas desde la centro izquierda, desde el sector al centro de la centro izquierda, hasta el sector más polarizado de la izquierda. Y todos conviven dentro de una misma etiqueta partidaria, pero sin tener un elemento programático. Lo que comparten entre ellos probablemente es el hecho de haber sido caudillos, de haberse peleado con algún partido político y terminar llegar a esta lista parlamentaria como un mecanismo de supervivencia”.

Por su parte, el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, sostuvo que esta lista, además de tener un objetivo instrumental, tiene una razón “pragmática o de conveniencia” por parte de los candidatos que se cobijan finalmente bajo el paragua de estos partidos.

Eso sí, afirmó que como consecuencia, lo que genera la presencia de estas candidaturas independientes, sin mayor obediencia partidaria, es un escenario de fragmentación. “Lo que estamos viendo aquí evidentemente es un escenario nuevamente en el horizonte de fragmentación que hace más difícil y más compleja la gobernabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, reafirmó que “este fenómeno de los independientes claramente complejiza aún más el escenario de fragmentación porque hace mucho más difícil la posibilidad de generar acuerdos políticos. Este es un incentivo perverso podríamos decir que tiene nuestro sistema de permitir estas candidatura de partidos paraguas que permite cobijar a diversos candidatos y candidatas que, de otra manera, no podían haber competido, pero evidentemente es una de las cuestiones que hay que corregir de nuestro actual sistema electoral”.

Por su parte, el académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, Gonzalo Parra, afirmó que un punto en común de estas candidaturas es el “utilizar esta lista como un vehículo electoral para alcanzar posiciones dentro del Parlamento (…). El objetivo estratégico es maximizar sus chances, maximizar sus opciones de cara a las elecciones”.

Sin embargo, indicó ciertos riesgos. “Es altamente esperable dada la configuración de las candidaturas y de las preferencias de políticas públicas y de política interior de quienes componen esta lista que, en caso de obtener algún cupo parlamentario, no tenga ninguna capacidad de coordinación legislativa”, advirtió.

Junto con ello, relevó que las dudas recaen en “qué esperar de estos parlamentarios posteriormente si son electos”. “La gracia que tienen los mecanismos de la democracia representativa es que permiten, o al menos es esperable, a la ciudadanía saber cuál va a ser el comportamiento futuro que tengan sus representantes en materia de política y de preferencia de política pública”, dijo.

“Al esto ser una lista que está integrada por una gama amplísima de candidatos con distintos partidos políticos, rechazados de otras listas o con algunos problemas judiciales entremedio, no se sabe primero cuál va a ser la capacidad de supervivencia que tengan al interior. Segundo, si es que van a actuar como independientes y, tercero, sobre con qué tipo de pacto o coalición se van a coordinar legislativamente para impulsar iniciativas de ley”, puntualizó.