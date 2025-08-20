Vanessa Zamora debuta en Chile con íntimo show en Sala Máster: "Quiero que se sientan como en casa"

Vanessa Zamora, conocida artísticamente como Dama Leona, se presentará por primera vez en Chile en un concierto especial en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. El show, programado para el miércoles 27 de agosto a las 19:30 horas, ofrecerá un formato acústico e íntimo que permitirá al público acercarse de manera única a la música de la artista originaria de Tijuana, México.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Vanessa celebró la oportunidad de presentar su trabajo en este espacio: “Estoy emocionada de llevar mi música por primera vez a Chile. Ha sido un sueño como artista independiente poder llegar desde México hasta allá y cantarles. Espero que sea la primera de muchas visitas”.

El espectáculo estará centrado en la cercanía con el público, con Vanessa interpretando sus canciones en piano y guitarra, en su forma más cruda y auténtica. “Es un show donde voy a estar cantando yo sola, quizá con algunos invitados, pero principalmente quiero que sea íntimo y que la gente sienta que estamos como en casa. Podré contarles de dónde vienen mis canciones y crear una dinámica interactiva con quienes asistan”, explicó.

El nombre Dama Leona, que da identidad a su tercer álbum, surge de la combinación de fuerza y vulnerabilidad: “Para mí significa empoderarte a través de tus emociones. Abrazar la tristeza y la vulnerabilidad, pero también tu lado luminoso. Se ha convertido en un alter ego que me representa y conecta con muchas personas que se identifican con esta filosofía”.

En cuanto al proceso creativo de su álbum “Damalona” gestado durante la pandemia la cantautora sostuvo que: “Descubrí que puedo salvarme de la oscuridad por mí misma. Este disco me ayudó a conocerme a través de mis emociones, incluso explorando la muerte y el renacimiento de distintas versiones de uno mismo. Creo que entender nuestra finitud nos permite disfrutar más la vida”.

Sobre su evolución artística, la multiinstrumentalista reflexionó: “Cada álbum refleja una etapa distinta de mi vida. Desde mi primer disco, donde hablaba de inseguridades y miedos, hasta ahora, mi música muestra cómo he aprendido a amarme, a amar y a vivir con libertad emocional. Todo lo que compongo nace de mis experiencias y emociones, y me encanta que la gente pueda identificarse con ellas”.

Como artista independiente, también valoró la colaboración y comunidad que se ha creado entre músicos latinoamericanos. “La música no tiene fronteras. He trabajado con artistas chilenos y mexicanos, y siento que es un camino privilegiado poder compartir mi arte y conectar con personas en otros países”, valoró.

Vanessa Zamora invitó al público chileno a descubrir su propuesta musical: “Hago música alternativa, pop y un poco psicodélica, muy emocional. Los invito a venir y vivir esta experiencia única; será la primera vez que me presento oficialmente en Chile, y estoy muy agradecida y emocionada de poder compartirlo con ustedes”

Las entradas para el concierto están disponibles en Portal Tickets y ofrecen opciones de entrada general y Meet & Greet, con acceso anticipado para presenciar la prueba de sonido y un encuentro con Vanessa antes del inicio del show.