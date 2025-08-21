Aniversario 37° de la CUT: Presidente Boric insta a avanzar en negociación ramal

Con un homenaje y un minuto de silencio en honor a los seis mineros fallecidos en el accidente de la mina El Teniente a modo de “compromiso con la dignidad de la clase trabajadora”, la Central Unitaria de Trabajadores realizó el acto de su 37° aniversario. Una actividad que tuvo la presencia del Presidente Gabriel Boric; y los ministros del Trabajo, Giorgio Boccardo, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

En el discurso de apertura de la ceremonia el actual presidente de la CUT, José Manuel Díaz, reivindicó la lucha de la clase trabajadora para la consecución de derechos. “Nada ha sido regalado y nada ha sido entregado en forma fácil. El que quiere algo, tiene que luchar, y cuando se lucha, uno parte perdiendo. Cuando el diálogo social no tiene repercusión, no tiene oídos para la demanda y la lucha de los trabajadores, parte perdiendo”, declaró.

Díaz remarcó que el 37° aniversario recoge ese espíritu. “La lucha y la consecuencia, la lucha permanente del movimiento sindical, ha sido a pérdida de todos y todas. Ha sido una causa permanente del dolor, la frustración, de los sueños y las esperanzas de miles de trabajadores”, manifestó.

En ese sentido, Díaz valoró el reconocimiento que han hecho desde el gobierno al movimiento sindical a través de la firma de un protocolo durante esta jornada.

Por su lado, el Presidente Gabriel Boric resaltó la trayectoria sindical de la Central Unitaria de Trabajadores y se remitió a destacar los avances para el mundo laboral durante su gobierno. “No se trata de que en todo vayamos a tener las mismas posiciones, pero se trata de diálogo, porque con diálogo podemos lograr avances en función de la realidad del país”, mencionó.

La Ley 40 Horas, la Ley Karin, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, la reforma de pensiones y el aumento de la PGU fueron parte de las iniciativas que el Mandatario enumeró como victorias del mundo sindical en su discurso.

También, Boric enfatizó que durante su gestión “hemos ingresado al Parlamento, siempre con acuerdo de la CUT, de la ANEF, de las organizaciones sindicales, el proyecto de salario mínimo y de reajuste al sector público”.

En su intervención, no quedó ajeno a una de las deudas que ha tenido con la CUT: la negociación ramal. “Los países que más se desarrollan son los países que tienen más diálogo social. Y el diálogo social se logra cuando hay partes organizadas con quiénes dialogar. Ese es el sentido de la negociación colectiva. ¿Cómo creen que llegaron a ser desarrollados los países nórdicos? Con sindicatos fuertes. Con sindicatos fuertes que tenían negociaciones colectivas de alto alcance. Hoy día sabemos que la negociación colectiva en Chile tiene bajo alcance y que las tasas de sindicalización son bajas”, expresó el Presidente Boric.

“Tenemos que en conjunto y más allá de los tiempos de este gobierno, en conjunto en la trayectoria de nuestras vidas, luchar por seguir constituyendo y fortaleciendo la organización de los trabajadores”, cerró.