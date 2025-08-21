Ante aumento de positividad en virus respiratorios: Minsal refuerza llamado a vacunarse

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó nuevas cifras relacionadas al informe sobre la circulación de virus respiratorios de la semana del 10 al 16 de agosto. Lo anterior, en el marco de la Campaña de Invierno 2025.

De acuerdo a la información entregada, se registró una positividad del 51,8% en las muestras analizadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) durante la semana epidemiológica 33. Este porcentaje es casi dos puntos porcentuales superior al registrado la semana anterior.

En relación con esa información, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, sostuvo que el virus respiratorio sincicial sigue siendo el predominante, aunque con una leve baja: 37,9% frente al 41% de la semana previa.

“Es importante considerar que justamente los niños mayores de un año tienen una mejor inmunidad para poder responder ante la infección por el virus respiratorio sincicial. Por cierto que se pueden presentar cuadros graves y complicados, y ha dado cuenta también el nivel de ocupación que observamos en la unidad de pacientes críticos”, manifestó.

“Sin embargo, lo que hemos observado es que la red asistencial ha logrado responder de manera adecuada, con los elementos que tenemos disponibles y con la cantidad de camas que tenemos disponibles, a la circulación del virus respiratorio sincicial en el año 2025”, agregó.

Aunque aún se requiere observar la tendencia por más semanas, “podríamos estar observando el quiebre al descenso del brote estacional de virus respiratorio sincicial”, explicó Vilches.

El resto de los virus respiratorios registrados es el rinovirus, que se mantiene en segundo lugar con un 27,5%, mientras que el metapneumovirus desplazó a la influenza como el tercer virus más detectado, con un 9,6%.

En cuanto a la vacunación contra la influenza, el Minsal informó que la cobertura nacional alcanza el 77,3% en la población objetivo, con más de 8,1 millones de dosis administradas. Sin embargo, preocupa la baja cobertura en niños de seis meses a cinco años (66,9%) y en mayores de 60 años (61,8%).

“La invitación está abierta a poder vacunarse contra la influenza y prepararse en caso de que siga circulando este virus”, enfatizó el jefe de la unidad epidemiológica.

Para contextualizar la presión sobre el sistema de salud, el jefe de Gestión Hospitalaria y Red de Urgencia del Ministerio de Salud, Roberto Araneda, entregó las cifras relacionadas a los traslados de pacientes con cuadros respiratorios que han requerido atención, tanto en el sistema público como privado.

“Desde el primero de enero del 2025 al 20 de agosto, con el corte de las 8 AM, se han realizado mil 484 traslados de pacientes respiratorios con requerimientos de unidad de pacientes críticos. De ellos, mil 266 corresponden a adultos y 218 a pacientes pediátricos”, explicó.

Sobre la misma, detalló que la red asistencial cuenta con 778 camas críticas pediátricas, con una ocupación del 81,5% (634 camas). De estas, 263 están ocupadas por pacientes con causas respiratorias: 214 en el sector público y 49 en el privado, lo que representa un 41,5% de ocupación por esta causa.

Recientemente existe preocupación por los casos relacionados a la tos ferina. Consultado al respecto, Vilches confirmó que “observamos un aumento en los casos por sobre los valores normales esperados”, con 370 casos reportados en la semana epidemiológica 31. En ese sentido, el Minsal emitió una alerta epidemiológica y llamó a los equipos clínicos a reforzar la vigilancia y el diagnóstico oportuno. “Con eso cortamos la cadena de transmisión”, subrayó.

Respecto al sistema frontal y el pronóstico de bajas temperaturas, la autoridad advirtió que este fenómeno climático “favorece la circulación de los virus respiratorios”. Por lo que llamó a extremar medidas de prevención como la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarilla en caso de síntomas.

Asimismo, recomendó el uso de ropa abrigada, hidratación con líquidos calientes y precaución en veredas resbaladizas. “Si ves a alguien en situación de calle, comunícate con el Código Azul del Ministerio de Desarrollo Social”, recordó Vilches. El número habilitado es el 800 104 777.