Bárbara Figueroa (PC) y campaña de Jara: “Lo deseable es no cometer errores, pero eso es bastante humano”

En las últimas semanas la campaña de Jeannette Jara ha mostrado varios baches debido a incongruencias entre su programa de gobierno y lo que presentó inicialmente para competir en las primarias oficialistas. El más reciente, en relación con la propuesta de aborto. Un escenario que ha sembrado las dudas en la centro-izquierda pensando en las elecciones de noviembre.

Recordemos que en una entrevista con Radio Festival de Viña del Mar, Jara sostuvo que el tema del aborto no estaba incluido en su programa de primarias, cuando en realidad sí fue una materia que estaba contemplada en sus anteriores líneas programáticas. Por ello, la abanderada tuvo que rectificar sus dichos públicamente.

“Quiero aclarar: en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión”, expresó Jara a través de X.

Quiero aclarar: en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión. — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) August 19, 2025

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general del Partido Comunista y parte del comando de Jeannette Jara, Bárbara Figueroa, enfrentó las imprecisiones expuestas recientemente. “En el caso de nuestra candidata, venimos de un intenso trabajo en el marco de lo que fue la primaria. Post primaria todo lo que ha significado la rearticulación de equipos, para tener un comando que sea lo más amplio posible, participación activa en algunos foros, hoy en el marco de la gira recorriendo el país. Yo diría que sí, lo deseable es no tener omisiones o no cometer errores, pero esto es bastante humano”, partió declarando.

“Tiene que ver con el nivel de tensión, de exposición permanente al que se ha estado enfrentando nuestra candidata. Las omisiones, los olvidos, la falta de rigor no se condice con una intención de tratar de decir no, mire yo estas materias no las abordé”, agregó en la misma línea la dirigenta comunista.

Por lo anterior, Figueroa valoró el despliegue de más voceros de la campaña de Jara para que “no todo el peso específico esté sobre los hombros de la candidata”.

No obstante, sí realizó una autocrítica, afirmando que “la candidata presidencial no puede desentenderse del rol principal y protagonista que le toca”. “Es mucho más sustantivo lo que se está haciendo hoy día en el marco del debate programático, y donde este proceso de escucha activa, nos obliga a todos a dar las plenas garantías de que no van a haber omisiones ni tampoco va a haber una imprecisión”, aclaró Figueroa.

Por otro lado, también analizó la confluencia de distintas miradas al interior de la campaña de Jara. “A partir de ahora tanto los partidos políticos, como a través de estos ejercicios de escucha activa con la ciudadanía y las organizaciones de los territorios, se complementan para consolidar ya este programa”, expresó.

“No es solo el texto, sino que es también líneas o medidas que se tienen que implementar. Y que tendrán que priorizarse, corregirse, modificarse, incorporar algunas nuevas, en el proceso que viene ahora. No hay temas vetados, como el tema internacional”, aseguró Figueroa.