Barbarie en Avellaneda: agresiones, heridos graves y cientos de detenidos en partido de la U

Una verdadera barbarie se vivió esta noche en el estadio Libertadores de América en medio del encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, duelo que pasó a segundo plano debido a los graves hechos de violencia que se registraron.

Es que por largos minutos se vio a un grupo de fanáticos azules lanzar objetos hacia la bandeja donde estaba ubicada la parcialidad del Rojo, lo que a la postre obligó a la Conmebol a cancelar el pleito.

Sin embargo, lo peor se vivió luego de que un centenar de forofos del Rey de Copas logró ingresar a la zona de los aficionados azules, donde quedaban cerca de diez individuos, los cuales fueron cobardemente agredidos y hasta desnudados.

Incluso, registros que se viralizaron en redes sociales mostraron a un seguidor del cuadro universitario lanzarse al vacío para evitar ser golpeado por los mal llamados “hinchas” argentinos.

Según reportes de medios trasandinos como TyC Sports, la policía del país vecino, que intervino en el recinto recién después de la brutal golpiza, detuvo a cerca de trescientos chilenos tanto afuera del reducto como en sectores de Puerto Madero.

Frente a estos hechos, el Presidente de la República, Gabriel Boric, manifestó en su cuenta de X que “lo sucedido en Avellaneda está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”.

El Mandatario informó también que “nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”.