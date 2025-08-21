Congreso Nacional de Santiago abre sus puertas en el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

“Ven, conoce y vive nuestra historia”. Con ese lema, el Congreso Nacional de Santiago celebrará una nueva versión del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, este sábado 23 de agosto entre las 10:00 y las 14:00 horas. La actividad contempla un recorrido gratuito, especialmente diseñado para las familias que deseen descubrir la historia y el valor patrimonial de este edificio emblemático, inaugurado en 1876.

El itinerario comenzará en el Senado y continuará por la Cámara de Diputadas y Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional, ofreciendo a las y los pequeños visitantes un acercamiento único a la vida parlamentaria y al patrimonio cultural del país.

El ingreso será por calle Catedral #1158, Santiago Centro, donde una destacada reportera, acompañada de las cámaras de TV Senado, dará la bienvenida a las familias y entrevistará a niñas, niños y adolescentes, protagonistas de la jornada. Además, cada asistente recibirá un kit educativo entregado por el Senado.

La ruta continuará en el Salón de Honor, donde “Don Custodio”, el histórico cuidador del edificio, compartirá relatos sobre la construcción y el rol histórico de este solemne espacio parlamentario.

Más adelante, en la Sala de Sesiones del Senado, los personajes Tico, Tigrini, Luna y Lora darán vida a una obra de títeres que, con humor y pedagogía, explicará la importancia de las leyes, la instalación del primer Congreso Nacional en 1811 y la participación de las mujeres en la esfera pública.

Durante todo el recorrido, pantallas con imágenes históricas del edificio acompañarán la experiencia, que tendrá una duración aproximada de 20 minutos. La actividad contará además con intérpretes de lengua de señas y profesionales especializados en la atención de personas con discapacidad y neurodivergencias, asegurando un espacio inclusivo y accesible para todas las familias.