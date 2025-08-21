Corte de Apelaciones Antofagasta decretó arresto domiciliario nocturno para diputada Pérez

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez Salinas, imputada como autora de tres delitos consumados de fraude al fisco en el caso Democracia Viva, y decretó su arresto domiciliario nocturno, medida que cumple en la casa de sus padres en Santiago.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza– revocó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que rechazó la rebaja de cautelares, y acogió el recurso de apelación presentado por la defensa de la imputada.

“(…) en este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial”, señala el fallo.

Según la Fiscalía Regional de Antofagasta, la imputada estaba en conocimiento del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras, entonces seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta, y Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva y entonces pareja de la diputada, para suscribir tres convenios de manera irregular entre el Minvu y la fundación, con el objetivo de intervenir en campamentos de Antofagasta, sin llegar a ejecutar las obras.

Los convenios se suscribieron entre septiembre y noviembre de 2022 y representaron las transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre de 2022; $170.000.000, el 29 de noviembre de 2022, y $56.000.000 transferidos el 19 de diciembre de 2022.

Ayer, la Fiscalía de Antofagasta ingresó la acusación en contra de Catalina Pérez, Daniel Andrade, Carlos Contreras y la exconcejala Paz Fuica, y para cada imputado pidió una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco.

El 12 de mayo pasado, el Juzgado de Garantía de Antofagasta dejó bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional a Catalina Pérez. El tribunal estimó en esa oportunidad que la medida ahora revocada era proporcional a la que se impuso a su expareja Daniel Andrade. Ambos cumplen la medida en Santiago, pero en distintos domicilios.