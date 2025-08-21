El día después de la barbarie en Avellaneda: gobierno argentino responsabiliza a autoridades bonaerenses y Elizalde va rumbo a Argentina

Continúan las reacciones de la verdadera barbarie que se vivió la noche de este miércoles en el estadio Libertadores de América en medio del encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará a Argentina para acompañar a los heridos y detenidos. Por su parte, los aspirantes a La Moneda condenaron los hechos de violencia y pidieron una rápida investigación.

Tras conocerse las primeras imágenes de los hechos de violencia vividos durante la noche del miércoles, el Presidente Gabriel Boric reaccionó con dureza y calificó lo sucedido como un “inaceptable linchamiento”. Además, anunció que instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Buenos Aires para acompañar personalmente a los heridos junto al embajador José Antonio Viera-Gallo y revisar la situación de los detenidos.

Precisamente, y en un punto de prensa previo a su viaje, Elizalde señaló que “es muy importante que el Estado de Chile se haga presente en todas partes del mundo para otorgar toda la protección que requieren nuestros compatriotas”.

El secretario de Estado enfatizó que como Gobierno “condenamos toda forma de violencia, y particularmente la violencia en el fútbol”. En esa línea, agregó que: “Hay que distinguir dos situaciones. Si una persona, por ejemplo un hincha, está cometiendo actos de violencia, lo que procede es que la fuerza pública lo detenga y lo ponga a disposición de la justicia. Eso es Estado de Derecho. Pero algo muy distinto es que una persona, cualquiera sea la circunstancia, sea víctima de un hinchamiento. Eso es una barbarie“.

Así, Elizalde resaltó la importancia de “erradicar la barbarie del fútbol. En Chile, en Argentina y en todas partes“. El ministro del Interior detalló que su viaje responde a dejar en claro “el compromiso del Estado de Chile con todos nuestros compatriotas”. Además, agregó que la visita “está siendo coordinada por el Servicio Exterior Chileno, por la Embajada, con el objeto de poder acompañar a quienes resultaron heridos y están hospitalizados, y también conocer en detalle la situación de los detenidos”.

Finalmente, el titular de Interior destacó que: “El Estado de Chile siempre tiene que acompañar donde sea a nuestros compatriotas. No podemos aceptar ninguna forma de violencia, ni menos de barbarie, en el fútbol y, lo más relevante, que cualquiera sea la nacionalidad de las víctimas y cualquiera sea el club deportivo al que apoyan, siempre lo que corresponde es ser enérgico en la condena a toda forma de violencia“.

Respecto a los detenidos, el subprefecto de la Policía de Investigaciones en Argentina, Ariel Alarcón, afirmó en conversación con Expreso Bío Bío que “al minuto, lo que está catastrado es que los nacionales chilenos son 98, los que se encuentran en la Cuarta Comisaría de Avellaneda. Entre ellos, seis mujeres”.

Respecto a los heridos, Michael Clark, presidente de Azul Azul, y el gerente general de la concesionaria, Ignacio Asenjo, recorrieron hospitales para conocer el estado de salud de los hinchas azules.

En el Hospital Fiorito de Avellaneda, Clark dio a conocer que “hay doce personas, 12 chilenos. De esas hay 11 sin riesgo vital, con cortes, apuñalados, heridos en el tórax, en la cabeza, fuera de todo riesgo vital y hay otra persona que está intubada, en el quirófano y es el más grave de todos”.

“Luego fuimos al Perón. Ahí hay tres personas sin riesgo vital. Con cortes, apuñalados, pero nada tan grave dentro de todo lo grave que es. Y finalmente en el Wilde, con cortes, golpes, pero nadie en riesgo vital”, agregó.

El gobierno de Milei culpa al gobernador de la Providencia de Buenos Aires

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, responsabilizó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los incidentes ocurridos la noche del miércoles.

A través de una publicación en su cuenta de X, la ministra de Javier Milei, quien además es socia de Independiente, aseveró que: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de… https://t.co/1nxRb5vwKb

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2025

“La Policía Bonaerense y la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención. Además, la policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”, afirmó la entidad.

“Esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”, profundizó el comunicado del Ministerio de Seguridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, salió al paso de las críticas por el operativo de seguridad en el partido entre Independiente y la U y responsabilizó directamente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), encargada de la organización del encuentro.

“Siempre los partidos internacionales organizados por FIFA o por Conmebol recibieron público visitante, incluso cuando desde la Provincia habíamos prohibido ese ingreso. Sin embargo, los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo; ninguno de esos protocolos se cumplió”, dijo Alonso a Infobae Vivo.

“Nunca íbamos a reprimir con gases o balas de goma en una tribuna donde había familias, mujeres y niños. Separar a los violentos de las personas comunes fue imprescindible para evitar una tragedia aún mayor. Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”, enfatizó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La posición de los aspirantes a La Moneda ante la trágica de Avellaneda

Tras los graves y lamentables hechos de violencia vividos en Avellanada, cuatro de los ocho aspirantes a La Moneda ocuparon la red social X para pronunciarse al respecto.

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, mostró toda su “solidaridad con los heridos y sus familias en este momento tan duro”. Asimismo, emplazó a que la investigación de con los responsables de los hechos de manera rápida y con “sanciones ejemplares”.

Lo ocurrido en Avellaneda duele y es inaceptable. Toda nuestra solidaridad con los heridos y sus familias en este momento tan duro. El fútbol debe ser un lugar seguro, de encuentro y alegría, no de violencia. Esperamos una investigación rápida y sanciones ejemplares para que… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) August 21, 2025

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lamentó los hechos y sostuvo que las acciones de violencia en el fútbol deben ser extirpadas de “raíz en Sudamérica”.

La violencia en el fútbol y los lamentables hechos ocurridos ayer representan una tragedia que debemos extirpar de raíz en Sudamérica.

Esperamos que no haya consecuencias fatales y los heridos estén bien, pero esto debe ser un llamado urgente para que nuestro país también actúe… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 21, 2025

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se encuentra en Buenos Aires por una agenda propia, condenó los hechos y sostuvo que “la violencia en los estadios es una trágica manifestación de la decadencia del fútbol”.

La violencia en los estadios es una trágica manifestación de la decadencia del fútbol y de nuestras sociedades. Es siempre condenable, no importando donde ocurra. Una vez dicho esto: me encuentro en Buenos Aires en un simposio organizado por la cámara de comercio de esta ciudad.… — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) August 21, 2025

Finalmente, el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, aseveró que hubo provocaciones por parte de ambas hinchadas, pero los linchamientos del que fueron parte los barristas de la U “no se justifican”.

Anoche en Buenos Aires hubo provocaciones de lado y lado. Pero los linchamientos no se justifican. Eso ocurrió en Avellaneda. Hinchas de la U fueron linchados. La organización debe hacerse responsable y los culpables deben pagar. Abrazo a la familia azul. — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) August 21, 2025

Hasta el cierre de esta edición, los demás candidatos presidenciales no se habían pronunciado.

La FIFA condenó los hechos de violencia de Avellaneda

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, repudió los bochornosos hechos vividos durante el partido de ayer: “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, añadió.

Por último, Infantino cerró con un claro pedido: “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos“.