El Team Chile supera las 50 medallas en una jornada consagratoria en Asunción

La delegación juvenil que está participando en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción tuvo un miércoles soñado, tras ganar 13 medallas (dos oros, cinco platas, seis bronces) y alcanzar 51 preseas en total.

En la prolífica jornada, los triunfos fueron aportados por el kayakista Sebastián Alveal (K1 200 metros) y por la esquiadora Emilia Méndez (slalom). El doble finalista mundial junior impuso sus condiciones y tiene chances de sumar metales en las cuatro pruebas restantes. Por su parte, Emilia Méndez no solo celebró en la modalidad donde los exponentes esquivan boyas, sino que fue subcampeona en salto.

Además hubo más platas en patinaje de velocidad, esquí náutico y canotaje. Por otro lado, el levantamiento de pesas, el triatlón y el atletismo aportaron bronces.

Medallas del día

ORO – Sebastián Alveal (Canotaje) / K1 200 Metros.

ORO – Emilia Méndez (Esquí Náutico) / Slalom.

PLATA – Camila Carreño (Patinaje de Velocidad) / 5.000m Puntos.

PLATA – Daniela Kretschmer (Esquí Náutico) / Slalom.

PLATA – Maira Toro (Canotaje) / K1 200 Metros.

PLATA – Matías González (Esquí Náutico) / Figuras.

PLATA – Emilia Méndez (Esquí Náutico) / Salto.

BRONCE – Gabriel Reyes (Patinaje de Velocidad) / 5.000m Puntos.

BRONCE – Gabriel Reyes (Patinaje de Velocidad) / 10.000m Eliminación.

BRONCE – Camila Carreño (Patinaje de Velocidad) / 10.000m Eliminación.

BRONCE – Benjamín Riquelme (Levantamiento de Pesas) / 71 kg.

BRONCE – Andree Buc (Triatlón).

BRONCE – Benjamín Muñoz (Atletismo) / Lanzamiento de Martillo.