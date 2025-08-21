Jara responde a dichos de Sutil sobre la dictadura: "Las candidaturas de la derecha siguen atadas al pasado"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a las declaraciones realizadas por el empresario e integrante del comando presidencial de Evelyn Matthei, Juan Sutil, quien minimizó el régimen militar al afirmar que, en su opinión, “no fue una dictadura”.

Sutil, en conversación con Hoy Es Noticia, manifestó: “Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó”, añadiendo que el caso chileno difirió de otros regímenes autoritarios debido a su salida institucional.

A través de redes sociales, Jara afirmó que “las palabras de Juan Sutil no sorprenden. Son la confirmación de que las candidaturas de la derecha siguen atadas al pasado y con pocas propuestas de futuro”.

Además, recalcó que tales dicho “no solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, tuvo una profunda crisis económica y consolidó las injusticias beneficiando solo a unos pocos. Si no que demuestran una falta de comprensión de lo que significa la democracia”.

La candidata concluyó enfatizando: “Nosotros, en cambio, miramos hacia adelante, con una visión de país que valora la verdad, la justicia y el pleno respeto a todas las personas, para construir un Chile más justo que crece realmente para todos”.

Juan Sutil: “Soy un hombre de firmes convicciones democráticas”

Tras emitir las controversiales declaraciones, el empresario destacó mediante su cuenta de X que es “un hombre de firmes convicciones democráticas” y que lo ocurrido en nuestra país “no debe volver a suceder”.

“Democracia siempre (…) La democracia y los Derechos Humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”, subrayó.