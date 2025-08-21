Juan Sutil revive controversia en comando de Matthei por dictadura

El empresario Juan Sutil, recientemente incorporado como encargado estratégico en el comando presidencial de Evelyn Matthei, reabrió un flanco sensible en la candidatura de Chile Vamos y Demócratas al referirse a la dictadura de Augusto Pinochet.

En entrevista con CNN Chile, Sutil abordó los ajustes realizados en el equipo de campaña, destacando el fortalecimiento de áreas como comunicaciones, despliegue territorial y propuestas programáticas. También valoró el acuerdo político alcanzado con Demócratas para las listas parlamentarias.

“Eso a uno lo hace ponerse muy optimista, porque los números y las bases de estos números podrían marcar que pudiéramos lograr un buen Parlamento para Evelyn Matthei, que nosotros estamos convencidos que podemos lograr un buen resultado”, afirmó.

Consultado sobre las diferencias entre Matthei y José Antonio Kast, Sutil sostuvo que “primero, la propuesta de Evelyn Matthei es más integradora”. En ese contexto, vinculó los atributos de la candidata con el proceso de transición democrática en Chile: “Voy a poner un ejemplo. Los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial, ¿no es cierto? Para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó y eso fue una salida negociada democrática”.

Sutil insistió en que su análisis no busca justificar el régimen, sino destacar el proceso de retorno institucional: “Yo no estoy diciendo nada contrario. Estoy poniendo un escenario. En cómo se negoció, no estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia, y eso fue ejemplar. Porque normalmente todas las dictaduras salen a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela hoy día, por ejemplo”.

El exlíder de la CPC también abordó el contexto social y económico posterior al régimen, señalando que “pasamos prácticamente de tres décadas de crecimiento, de oportunidades, pasamos de 100.000 alumnos universitarios a más de un millón, pasamos a generar una clase media importante, pasamos a derrotar la pobreza, que era del orden del 70% y llegamos a menos del 10”.

Al ser interpelado por sus dichos, Sutil respondió que “está bien, pero, bueno, esto es un programa que lo ve gente más bien política, entonces va a entender lo que estoy diciendo. Y en esos acuerdos, Evelyn Matthei fue pieza clave”.

Finalmente, destacó la trayectoria política de la candidata: “Evelyn Matthei tiene la capacidad de convocar, tiene la capacidad de gestionar, porque fue una buena diputada, una buena senadora, una buena alcaldesa y una excelente ministra, y tiene atributos muy importantes. Lograron, junto al presidente Sebastián Piñera, generar un millón de empleos. Entonces hay una propuesta que va para construir una amplia mayoría que requiere de amplios acuerdos”.