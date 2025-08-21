“La ultraderecha quita derechos”: Red Chilena lanza campaña 2025 ¡Cuidado! El Machismo Mata

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres dio inicio a la 19° edición de la campaña ¡Cuidado! El Machismo Mata, instalando más de diez puntos de convocatoria a nivel nacional. Este año, el cartel principal lleva la consigna: “La ultraderecha quita derechos. ¡Que no te engañen!”, con el objetivo de alertar sobre los retrocesos que amenazan los avances en igualdad y derechos.

En Santiago, la actividad se realizó el jueves 14 de agosto al mediodía en el Paseo Ahumada, con la participación de diversas organizaciones feministas y sociales que levantaron puestos informativos y lienzos. Entre ellas estuvieron la articulación #SaludtransParaChile, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres (MEMCH), Corporación MILES, La Rebelión del Cuerpo, Fundación EPES, Ni Una Menos Chile, la Coordinadora Feminista 8M Valparaíso, Fundación Pájarx entre Púas y la Cicletada de las Niñas, entre otras.

Uno de los hitos más significativos fue la instalación de un memorial de víctimas de violencia femicida desde el año 2001 hasta la fecha, ubicado entre las calles Huérfanos y Agustinas. “El propósito de esta acción es visibilizar la violencia hacia las mujeres, que en su forma más extrema termina con la vida de muchas. Como se puede ver, este memorial no alcanza en solo una cuadra del Paseo Ahumada”, señalaron desde la Red.

Además de su cartel principal, la campaña de este año presenta seis afiches adicionales, elaborados junto a organizaciones de distintos territorios. Uno de ellos fue creado en colaboración con la articulación #SaludtransparaChile.

Al respecto, la vocera del bloque nacional de colectividades transdiversas y gremios de la salud, Lorenza Quezada, recalcó:“En base a la idea de que el futuro es articularnos, nace esta alianza estratégica junto a la Red (…) El 84% de las personas trans y no binarias ha vivido violencia en los servicios de salud, lo cual incluye negación de atención, burlas e insultos, discriminación, esterilización no consentida y abandono sanitario frente a la silicona industrial”.

Otro de los mensajes denuncia la desaparición de 166 niñas y adolescentes bajo custodia del Estado, según datos del Poder Judicial. Las demás consignas abordan el extractivismo y sus consecuencias, el sesgo machista en la inteligencia artificial, el incesto y encubrimiento como forma de violencia, además de un llamado a la organización y articulación social.

Una campaña nacional

El lanzamiento se replicó en distintas ciudades del país a través de las organizaciones que integran la Red: en Arica, la Colectiva Julieta Kirkwood; en Caldera, el Tejido Feminista Atacama; en El Bosque, Fundación EPES; en San Bernardo, la Fundación y Cooperativa Ecolety; en Quirihue, la Coordinadora Feminista Ñuble; en Frutillar, Aéreas Frutillar; en Osorno, la Corporación Mujeres Siglo XXI; en Castro, la Agrupación Mestizas; y en Coyhaique, la colectiva Rebeldes Australes.

El próximo 21 de agosto, la campaña se lanzará en Temuco, a las 15:00 horas, en el Campus Bello de la Universidad de La Frontera, organizado por Ciudadanas.

Asimismo, desde el 2007, la campaña ¡Cuidado! El Machismo Mata se ha consolidado como una herramienta clave del movimiento feminista en Chile. Los mensajes son elaborados colectivamente y se difunden en el espacio público como forma de concientización social.

Desde la Coordinadora Nacional de la Red señalarón que: “La importancia que ha tenido la campaña durante todos estos años ha sido poder visibilizar cuáles son las demandas que tenemos como feministas, poner puntos políticos relevantes y dejar estos mensajes en la calle a modo de concientización para toda la sociedad”.

Quienes deseen revisar el dossier informativo 2024-2025 y la declaración oficial del lanzamiento pueden ingresar al sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.