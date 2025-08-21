Nicolás Grau a Hacienda, Álvaro García a Economía y el retorno de Ignacia Fernández a Agricultura: los movimientos que dejó el cambio de gabinete

A siete meses del término del Gobierno, el Presidente Gabriel Boric realizó el que posiblemente sea su último cambio de Gabinete. Un ajuste en su equipo ministerial que se concretó luego de la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quién aludió motivos personales, y que se sumó a la salida del titular de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), como consecuencia de la negociación parlamentaria.

Las y los secretarios de Estado fueron citados al Palacio de La Moneda a eso de las 15 horas, pero fue pasadas las 16 horas que desde el Salón Montt Varas se dio inicio a la ceremonia liderada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en presencia del Jefe de Estado. Con sentidas palabras y emoción de por medio, especialmente para quién se desempeñó como jefe de la billetera fiscal, Boric oficializó así cambios en sus equipos.

“Su aporte no se limita a lo económico. Hoy día lo veo en perspectiva y valoro especialmente la generosidad y audacia de Mario Marcel”, admitió el Mandatario, agradeciendo su voluntad de aportar a su gobierno. Junto con ello, relevó que gracias a su gestión se aprobó la reforma de pensiones, el Royalty Minero y la Ley de Cumplimiento Tributario.

Para suplir el lugar de Marcel, el Mandatario optó por el actual ministro de Economía, Nicolás Grau. “Nicolás ha tenido un destacado desempeño en el Ministerio de Economía, que nos ha permitido avanzar en temas clave para el país que cuando llegamos eran altamente improbables que lograran llegar a puerto. Por ejemplo, en conjunto con su equipo, en particular el subsecretario Julio Salas, tenemos una nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero que fue fruto de un debate abierto y transparente, dejando atrás una ley que estuvo manchada por la corrupción, la conocida Ley de Pesca”, sostuvo.

En tanto, en lugar del ingeniero comercial asumirá el militante PPD y exministro de los gobiernos de Concertación, Álvaro García, quien fue pieza clave del equipo económico de la campaña de Carolina Tohá.

Por su parte, en remplazo de Valenzuela asumió María Ignacia Fernández, exsubsecretaria de la cartera. Esto marcó el retorno de la socióloga, quién abandonó el gobierno en mayo de este año para incorporarse a la campaña presidencial de la exministra del Interior.