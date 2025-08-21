Presidente Boric envía a ministro Elizalde a Buenos Aires tras violento linchamiento de hinchas chilenos en Argentina

El Presidente Gabriel Boric reaccionó con dureza tras los graves hechos de violencia ocurridos anoche en Avellaneda, donde hinchas chilenos fueron brutalmente agredidos en el estadio de Independiente durante el partido por la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

El mandatario calificó lo sucedido como un “inaceptable linchamiento” y anunció que instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Buenos Aires para acompañar personalmente a los heridos junto al embajador José Antonio Viera-Gallo, además de revisar la situación de los detenidos.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, enfatizó Boric.

Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el

Embajador, acompañar personalmente a los heridos y… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

Más de 100 chilenos detenidos

La Embajada de Chile en Argentina entregó este jueves el listado de los 101 connacionales detenidos tras los incidentes: 90 hombres, cinco mujeres y seis menores de edad.

El embajador Viera-Gallo señaló que, pese a las malas condiciones de la comisaría, los compatriotas no han sido maltratados y podrían recuperar su libertad pronto: “Probablemente podrán salir mañana. Tienen que ver si alguno estuvo involucrado en los hechos delictuales, pero están con los procedimientos normales del caso”, dijo en conversación con Radio Bío Bío.

El agregado policial de la PDI en Argentina, Ariel Alarcón, confirmó la cifra y explicó que las autoridades chilenas están trabajando en conjunto con Carabineros y el cuerpo diplomático para revisar la situación procesal de los detenidos.

Según la información oficial, 19 hinchas resultaron heridos, uno de ellos en riesgo vital, luego de los enfrentamientos ocurridos en la tribuna visitante y en las calles aledañas al estadio.

La lista completa de los detenidos, publicada por la embajada, incluye nombres de hombres, mujeres y menores de edad, entre los cuales destacan jóvenes de entre 18 y 25 años.