Subsecretario Orellana por avance del FES: "Esto nunca será como el CAE"

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, mostró optimismo respecto al avance en la tramitación del proyecto que reorganiza y condona el Crédito con Aval del Estado (CAE) mediante el Financiamiento para la Educación Superior (FES), que este miércoles avanzó hacia el Senado. Además, defendió el contenido y las medidas que se implementarían en esta legislación.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la autoridad fue consultada por cuestionamientos en torno a que el FES podría transformarse en una carga peor que el CAE. En esa línea, respondió: “Dato mata relato. El CAE representa en promedio, según estudios que se han realizado, un 14% de los ingresos de las personas. El FES va a significar, según los mismos estudios, en promedio un 4% de los ingresos de las personas y esto es una diferencia importante”.

“El máximo teórico que tú puedes llegar a retribuir por mes de tus ingresos es un 8%, si es que ganas más de 3 millones y para el resto, el máximo es un 7% pero no todos retribuyen ese máximo. Por lo tanto, eso da condiciones para decir que esto nunca va a ser como el CAE para las personas“, aseguró.

Así, relevó que: “Más del 70% de las personas, esto está comprobado, van a pagar menos que el costo actualizado de sus carreras y esto no constituye una deuda comercial. Tú, por ejemplo, estudias con FES, terminas tu carrera, entras al mundo laboral y no tienes un pasivo comercial (…). Hoy día vas a salir con una obligación de retribución, por supuesto, que va a ser justa y de acuerdo a tus ingresos, pero no va a constituir un pasivo comercial”.

Respecto a algunas observaciones planteadas por los rectores de universidades estatales, el subsecretario de Educación Superior relevó, en primer lugar que: “El Consejo de Rectores y el CUECH llamaron a votar a favor de la idea de legislar. Naturalmente vamos a tener que hacer precisiones y mejoras al proyecto, (aunque) una parte, el planteamiento del uso flexible lo recogimos. El Ejecutivo introdujo una modificación, que fue aprobada ayer, que permite a las personas pedir un 50%, un 75% o el 100% del FES. De tal manera, que si una familia de clase media dice ‘yo quiero hacer un esfuerzo para que mi hijo quede con una obligación de retribución más baja’, lo pueda hacer”.

“Y en el caso del copago. Hoy día se pagan copagos bastantes cuantiosos y nosotros estamos convencidos de que el bolsillo de la clase media no es el oxígeno financiero fundamental de la educación superior de acá al futuro. Tenemos que modernizar la educación superior, porque ya gastamos bastante en ella y tenemos que optimizar los recursos públicos y también los privados que invertimos en educación superior”, indicó.

En ese sentido, destacó que si el proyecto se aprueba bajos los actuales términos “el 90% de la sociedad chilena va a poder estudiar sin desembolsar nada mientras se estudia. Es decir, el precio de la carrera, tu bolsillo, el ingreso de tu familia, ya no van a ser variables que van a condicionar las decisiones académicas de las personas“.

Respecto de la necesidad de que no se termine pagando cinco veces más de la carrera, Orellana detalló que se introdujo un tope a la retribución que: “Por ahora está en los 3,5 el valor del arancel original y naturalmente el gobierno está disponible, y siempre lo ha estado, a sentarse a debatir estas cosas. Nosotros entendemos que tenemos que dar una señal de evitar situaciones gravosas para las personas”.

Pero también instó a avanzar en la modernización de las universidades del Estado. “El FES es parte de una política global de modernización. Uno de nuestros objetivos es fortalecer y ampliar el espacio de la educación pública en la sociedad. Las universidades del Estado están creciendo en matrículas y están creciendo en áreas vinculadas a las necesidades productivas del país como en tecnología. Nos interesa mantener ese proceso y fortalecer las universidades del Estado en el contexto de un sistema mixto, no hay contradicción en tener un sistema mixto y tener una política de modernización y fortalecimiento a las universidades del Estado“, afirmó.

Por último, en torno a la proyección del debate que se realizará en el Senado, Orellana dijo que: “Están los ingredientes políticos, considerando la magnitud del respaldo que recibió ayer el proyecto en la Cámara de Diputados, 80 votos a favor en la idea de legislar contra 51. Están las condiciones, pensamos nosotros, para una conversación y un proyecto de unidad, de conjunto, sin que esto sea de un color político o de otro porque la gente en esto no se confunde, la gente quiere avanzar (…) Yo creo que vamos a llegar a los consensos. En el Senado se va a llegar a un acuerdo, por supuesto que vamos a tener que ceder, todas las partes vamos a tener que ceder en alguna medida“.