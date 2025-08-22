Balance del sistema frontal: daños menores en hogares, rutas cerradas y pronóstico de temperaturas bajo cero

Las autoridades de Gobierno, en conjunto con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, entregaron un primer balance en el contexto del sistema frontal. Además, entregaron detalles respecto de las nieves y bajas temperaturas en la zona centro sur del país.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dio las cifras que han dejado las lluvias, vientos y nevadas hasta el momento en el país. Según informó, hay dos personas damnificadas en la Región de O’Higgins y dos personas en situación de calle que fueron albergadas en la Región de Coquimbo. Mientras que en cuanto a la afectación de viviendas, se informó de 66 hogares con daño menor en la Región Metropolitana y 10 en la de O’Higgins.

Por otro lado, Ramos sostuvo que las precipitaciones se han dado “según lo pronosticado”. “Hemos tenido lluvias desde Coquimbo hasta el Maule y también —como es de público conocimiento— ha caído nieve a lo largo de estas regiones tanto en cordillera como en precordillera”, expresó Ramos.

Además, destacó que “no han existido grandes incidentes” durante este sistema frontal, pero sí detalló algunos problemas de conectividad en algunas zonas. Rutas de Valparaíso, como la Cuesta Chacabuco; de la Región Metropolitana como el camino hacia San José de Maipo, desde La Obra, por acumulación de nieve; y en Chaitén (Los Lagos) en la ruta 7 Cuesta Moraga, se han realizado cierres preventivos.

“El pronóstico es que nos aproximemos a los 60 cm de nieve que la Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado previamente. Por lo cual, esto es una pausa, y este sistema va a continuar con lo pronosticado. Por lo tanto, llamamos al resguardo, a la precaución de la ciudadanía, sobre todo en términos viales”, declaró el subsecretario.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, por su parte, informó de la suspensión de clases en las comunas de San Antonio, Putaendo y San Esteban en la Región de Valparaíso; Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo en la Región Metropolitana; y Machalí en la Región de O’Higgins.

Según se pronostica por parte de las autoridades, las bajas temperaturas golpearían a la zona centro sur del país durante este sábado. Específicamente, las temperaturas mínimas descenderán hasta -3° o -4° en el centro de Santiago y hasta -8° en San José de Maipo.

Por lo anterior, Cebrián informó del cierre del acceso a San José de Maipo, salvo para vehículos de emergencia y residentes del sector. “Estos trabajos principalmente tienen que ver con permitir la vialidad y realizar el despeje de la ruta para asegurar que no hay problemas en el tránsito. El llamado es que la gente no suba a San José de Maipo”, aseguró.

Senapred también detalló el cierre de los pasos fronterizos Los Libertadores, Pehuenche y Cardenal Samoré. Finalmente, mantuvieron la alerta por tormenta eléctrica para las próximas horas.

Trabajos paralelos por nieve

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en conjunto con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, también realizaron un balance positivo, junto con anunciar medidas en el sector por la caída de nieve.

Durán expuso que “la ciudad ha respondido muy bien”, pero también informó respecto del corte de suministro eléctrico en algunos sectores de la capital. “Se produjo una afectación de las generadoras, de una falla externa a CGE, que es la empresa de distribución. Los equipos ya están en terreno, trabajando activamente y esperamos una normalización del servicio muy oportuna”, explicó.

Por su parte, el alcalde Alessandri detalló los trabajos en el camino a Farellones y la conexión con Valle Nevado, que ha presentado problemas por la caída de nieve. En específico, para garantizar el acceso y seguridad en la ruta hacia centros invernales.

“Es muy importante el trabajo colaborativo que hemos hecho. La tarde-noche de ayer decidimos con el delegado cerrar el camino G-21 y el que va a la comuna de Colina porque había hielo”, detalló.

El jefe comunal manifestó que “ese trabajo se ha hecho bien”. “Hemos estado ampliamente trabajando con todos nuestros vehículos municipales, más los del Ministerio de Obras Públicas, porque la G-21 es del MOP, para el despeje del camino”, informó Alessandri.