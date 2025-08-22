Compromiso Nacional por Aprendizaje Lector: Mineduc firma plan para mejorar comprensión lectora en niños y niñas

Con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la directora de la Oficina Regional de la Unesco en Santiago, Esther Kuisch La Roche, y representantes de la red “Por un Chile que lee”, se firmó este viernes el Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de cien organizaciones y líderes educativos, lo que refuerza su carácter transversal.

El acuerdo reúne a autoridades actuales y exministros de distintas administraciones y tiene como objetivo asegurar que todos los niños y niñas del país aprendan a leer de forma comprensiva antes de finalizar segundo básico.

Este compromiso se estructura en siete pilares, entre ellos el fortalecimiento de la formación docente, el acceso equitativo a recursos de lectura, identificar y atender oportunamente el rezago lector y actuar desde la primera infancia y con las familias.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que esta iniciativa es parte de una política de Estado que parte con el aprendizaje lector y busca mejorar de forma sostenida el sistema educativo. Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre distintas instituciones.

“No es algo que podamos dejar pasar y es algo que yo creo que va a marcar un hito relevante en la historia de la educación chilena. Porque hoy es el aprendizaje lector, pero mañana serán otros los esfuerzos que tengan esta mirada de país, porque aquí nadie está sacando el cálculo de si gana un sector u otro. Acá lo que estamos viendo es que gana Chile”, sostuvo.

Un diagnóstico de la Fundación Crecer con Todos, aplicado a estudiantes de prekínder a 4° básico en 15 regiones del país, reveló que el 47% de los alumnos no comprende lo que lee. Las mayores dificultades se observan en la lectura de textos no literarios y en habilidades clave como comparar información, identificar opiniones y relacionar ideas.

En ese sentido, la presidenta de la red “Por un Chile que Lee”, Carolina Andueza, subrayó la urgencia de asegurar que todos los niños y niñas mejoren estas habilidades, destacando la lectura como base para el desarrollo del país.

“De aquí al 2030 todos los niños y niñas de Chile van a comprender lo que leen. Esto es súper importante para nosotros como sociedad, para nosotros como país. Leer es habilitante para muchos más aprendizajes, para nuestro desarrollo integral, para nuestra cohesión, para nuestra equidad. Así que estamos seguros que, entre todos los que estamos aquí, vamos a poder seguir empujando este hito para realmente lograr la articulación que se necesita (…) esto es un desafío país y necesitamos hacerlo todos juntos”, señaló.

“No se trata sólo de enseñar a leer, sino de garantizar que cada niño y niña comprenda lo que lee para desenvolverse plenamente en la vida y participar activamente en la sociedad”, mencionó Esther Kuisch, directora de la Oficina Regional de Unesco en Santiago.

En tanto, el secretario de Estado anunció que el plan contempla recursos para todos los establecimientos, sin distinción socioeconómica. “La necesidad de avanzar en mayor aprendizaje en materia de lectura no es algo que tenga que tener una focalización. Es un derecho habilitante para nuestros niños y niñas, en general, y todos gozan de los mismos derechos”, expresó.

El Mineduc dispondrá de materiales como el programa “LEC para aprender” y recursos digitales abiertos en su sitio web. A su vez, uno de los pilares del acuerdo establece la creación de un reporte público anual sobre el avance lector.

El ministro adelantó que se buscará articular este sistema con el SIMCE, que desde los últimos dos años entrega sus resultados en marzo. “La entrega oportuna de información tiene que ocurrir para que la toma de decisiones sea efectiva. Vamos a buscar que todos los sistemas de reportabilidad converjan en ese hito del inicio del año escolar”, explicó.

Al ser consultado por la implementación del programa, Cataldo destacó que el rol de los docentes será clave para lograr los objetivos. “Sin los profesores este objetivo no se cumple”, afirmó. El plan contempla acciones desde la formación inicial hasta el acompañamiento en aula, con énfasis en prácticas pedagógicas efectivas.

La firma del compromiso se da en la antesala de la Cumbre Mundial de Docentes y la reunión del Comité de Seguimiento del ODS-4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 4), que se realizará en Santiago la próxima semana. Sobre este encuentro, Cataldo subrayó la importancia de su realización, dado que para el 2030 se proyecta un déficit de 44 millones de docentes a nivel mundial.