Del aval de Boric a las dudas del Socialismo Democrático: el difícil estreno de Grau en Hacienda

Cuesta arriba se vislumbra el escenario para Nicolás Grau tras asumir la cartera de Hacienda que hasta este jueves lideraba el expresidente del Banco Central, Mario Marcel, quien abandonó el cargo por motivaciones personales.

A pesar de que los gremios empresariales ofrecieron su apoyo al nuevo ministro, la oposición criticó el nombramiento. Durante su gestión en Economía, Grau también recibió en algunas coyunturas críticas desde del oficialismo, como en el caso del proyecto de ley sobre permisos sectoriales, donde incluso 40 parlamentarios del sector decidieron recurrir al Tribunal Constitucional, o la entrega de datos erróneos en la discusión sobre fraccionamiento pesquero.

Hoy, para voces del Socialismo Democrático, su nombramiento genera desconfianza por dudas respecto a su expertiz en materias macroeconómicas, especialmente considerando que su primer desafío será la pesada mochila de sacar adelante el Presupuesto 2026. Así, desde este sector instan a que Álvaro García, nuevo ministro de Economía, asuma protagonismo en este proceso.

En conversación con Cooperativa, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, indicó que Grau es “atípico para este cargo, no porque carezca de las credenciales académicas, creo que es una persona bien formada en lo económico. Ha tenido episodios que le han valido algunas críticas, y probablemente algunas desconfianzas del sector, pero creo que tiene condiciones”.

Aún así, señaló que: “Va a tener una prueba de fuego, que es la Ley de Presupuesto, pero la colaboración que le aporta García, que es una persona que entiende bien lo macroeconómico (…) si actúan como una dupla colaborativa, creo que se va a suplir la ausencia de Marcel“.

Por parte del Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri, miembro de la Comisión de Economía, indicó que: “Claramente el ministro Grau no es lo mismo que el ministro Marcel, creo que va a requerir del apoyo de todos para poder sacar adelante las tareas“.

De la misma manera, Daniel Melo (PS) indicó que “hoy el ministro Grau tiene una nueva oportunidad para no repetir los errores del pasado y convocar a todos los actores a dialogar en serio sobre las urgencias sociales en el Presupuesto del año 2026”.

Por su parte, su par de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi (Ind-PPD) dijo ver este escenario en demasía complejo teniendo en cuenta que, probablemente, desde el sector de la derecha procurarán empujar el debate hasta pasadas las elecciones del 16 de noviembre para tener un panorama presidencial más claro, lo que contaminará la discusión presupuestaria.

Bianchi sostuvo que “esto va más allá de los nombres o de quién lidere el Ministerio de Hacienda. “Yo allí apuesto a la capacidad técnica, profesional y humana que tiene la subsecretaria de Hacienda (Heidi Berner), que entre otras cosas lamento profundamente que ella no haya sido la ministra de esta cartera por todas sus cualidades, por todas sus capacidades”.

Así, el parlamentario apuntó a que “haciendo este acto de realismo, estando el ministro Grau como ministro de Hacienda y el ministro Álvaro García como ministro de Economía”, la discusión presupuestaria será complicada.

Boric y Marcel respaldan designación de Grau: Presidente reitera foco en reactivación y empleo

A solo un día de la renuncia de Mario Marcel, el presidente Gabriel Boric defendió públicamente el nombramiento de Grau, en medio de críticas provenientes tanto de la oposición como de algunos sectores oficialistas.

Durante la ceremonia por los 100 años del Banco Central, el Mandatario valoró la trayectoria de Grau en Economía, destacando su “enorme capacidad de diálogo” y su rol en proyectos que, según dijo, “muchos nos dijeron que iban a ser imposibles”. Entre ellos mencionó la ley de permisos sectoriales, el plan de fortalecimiento de la Región del Biobío y la Ley de fraccionamiento pesquero (ley de pesca).

Boric también se refirió al tono de las críticas, especialmente desde la derecha, señalando que no le sorprende la reacción: “No me extraña que, de parte de algunos parlamentarios -no todos, pero muchos- que durante tres años criticaron al ministro Marcel por todo lo que hacía y dejaba de hacer, hoy, que llega otro ministro, también lo critiquen”.

Respecto al enfoque que tendrá Grau en su nueva función, el presidente fue claro: “Viene a seguir una línea de responsabilidad fiscal, con principal énfasis en reactivación y empleo”.

Consultado por las declaraciones del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien señaló que Grau necesitaría apoyo, Boric evitó escalar la polémica y coincidió en la necesidad de respaldo parlamentario: “Por supuesto, si tenemos que tramitar una ley de presupuestos -que siempre son complejas- queremos que nuestro ministro tenga apoyo”.

A su vez, el ministro saliente, Mario Marcel, afirmó que “ha sido un excelente ministro de Economía (…) no me cabe duda que va a poder asumir con la misma decisión los desafíos que tiene el Ministerio de Hacienda”.