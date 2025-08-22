Diario y Radio Universidad Chile

Mesa de trabajo Chile-Argentina y clausura del Estadio Libertadores de América: las medidas tras la barbarie de Avellaneda

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, puntualizó que entre ambos países "existe la voluntad resuelta de realizar el mejor trabajo posible para elevar los estándares de seguridad en ambos lados de la cordillera".

Continúan las reacciones y medidas a la barbarie que se vivió la noche del miércoles en el estadio Libertadores de América en medio del encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, duelo que pasó a segundo plano debido a los graves hechos de violencia que se registraron. Una mesa técnica entre las autoridades de Chile y Argentina y la clausura del estadio de Independiente son las primeras medidas tomadas por las autoridades.

La mañana de este viernes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien llegó hasta Buenos Aires la tarde del jueves por petición del Presidente Gabriel Boric, visitó el Hospital Fiorito de Avellaneda para conocer el estado de salud de los últimos hinchas azules hospitalizados, tras el linchamiento del que fueron parte por simpatizantes de Independiente.

Al respecto, Elizalde dio a conocer que de los 19 hinchas azules que fueron trasladados a distintos centros asistenciales, actualmente solo quedan dos hospitalizados y están fuera de riesgo vital

Recordemos que tras los graves hechos del miércoles, fueron arrestados 104 hinchas azules, los cuales fueron liberados durante esta madrugada.

Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, entregan conferencia de prensa sentados en una mesa .

Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Foto: Paula Acunzo/UNAR/Photosport.

“Hemos tenido reuniones muy relevantes y finalmente se ha decretado la libertad de quienes estaban detenidos, una buena noticia. Van a poder regresar a nuestro país y por eso quiero insistir en la importancia de siempre trabajar para que las relaciones entre nuestros dos países, países hermanos, sean cada vez más estrechas. Tenemos un futuro común y tenemos que seguir trabajando en ese esfuerzo”, resaltó Elizalde.

Consultado por medios trasandinos sobre si la liberación de los hinchas azules detenidos respondía a una “intervención del Estado chileno”, Elizalde fue tajante en su respuesta: “No, no es intervención, es el diálogo que existe entre dos Estados, que tenemos que trabajar juntos por objetivos comunes, y esto implica generar bienestar a los dos lados de los Andes. En ese contexto, las relaciones entre Estados, sobre todo entre dos países hermanos, tienen que ser cada vez más estrechas y de colaboración recíproca”.

En esa línea, el titular de Interior dio a conocer que las autoridades chilenas y argentinas trabajarán en conjunto en una mesa técnica para efectos de adoptar medidas específicas de colaboración interinstitucional. 

Así, puntualizó que el trabajo comenzará a la brevedad: “Hay un memorándum, un protocolo de entendimiento que se suscribió por el ministro de Seguridad de Chile, el ministro Luis Cordero, y la ministra de Seguridad de Argentina, la ministra Patricia Bullrich. Por tanto, sobre la base de ese memorándum de entendimiento vamos a constituir en los próximos días una mesa técnica que tiene por objeto establecer la forma más adecuada para el intercambio de información que permita adoptar medidas preventivas para evitar que hechos desastrosos vuelvan a repetirse”.

En medio de unas gradas con sillas rojas, un hombre en calzoncillos está en el suelo mientras otro grupo de hombres lo amenazan con fierros.

Hinchas de Independiente amenazando a hincha de la Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Fotobaires/Photosport.

El secretario de Estado enfatizó en que la colaboración entre Chile y Argentina, a partir de este memorándum de entendimiento, “va más allá de la violencia en el fútbolFinalmente todos sabemos que enfrentamos desafíos en materia de narcotráfico y crimen organizado que requiere la colaboración permanente. De ambos países existe la voluntad resuelta de realizar el mejor trabajo posible para elevar los estándares de seguridad, insisto, a ambos lados de la cordillera”.

“Obviamente en el ámbito del fútbol esta mesa técnica va a resolver temas específicos para actuar con mayor seriedad”, complementó.

En relación a eventuales conversaciones con la Conmebol, Elizalde aseveró que el Gobierno de Chile “habla con las autoridades políticas de los países que corresponden”. Mientas que “los temas del fútbol lo ven los clubes, y es un tema que tiene que estar arreglado. Pero no hay que olvidar nunca que, finalmente, y esto es una opinión personal, lo que debe siempre primar es la ley del respectivo país, y no Estados dentro del Estado”.

La clausura del Estadio Libertadores de América

El Estadio Libertadores de América, perteneciente a Independiente, fue clausurado. Así lo informó Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Hombre en calzoncillos y con sangre en su torso es rodeados por otros hombres con suéteres que parece lo están amenazando.

Hinchas de Independiente persiguen a hincha de la Universidad de Chile durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Fotobaires/Photosport.

“El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hemáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, explicó la autoridad local en conversación con Radio 10.

“Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales“, agregó Alonso.

Asimismo, sostuvo que “hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso“.

