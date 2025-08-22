Ministro Boccardo desdramatiza tesis del "gobierno pato cojo" y asegura: "El programa sigue avanzando"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, desdramatizó las críticas en torno al “pato cojo” en este último año de administración.

Tras el cambio de gabinete realizado este jueves por el Presidente Gabriel Boric, el secretario de Estado señaló que a actual administración le queda bastante tiempo, así como también “quedan hartos desafíos bien estructurales”.

“Ésta fue una buena semana en materia legislativa, de hecho, hay que recordar que esta semana el día martes se aprobó en la Cámara el FES y el proyecto que pone el fin al CAE, una de las promesas emblemáticas del gobierno, que viene a dar respuesta al endeudamiento de las familias chilenas y esperamos que ese proyecto se tramite prontamente en el Senado”, destacó.

En esa línea, Boccardo indicó que la Comisión de Trabajo aprobó el proyecto de subsidios al empleo y se está tramitando en el Senado una iniciativa “central para fomentar la participación de mujeres en el mercado laboral como es Sala Cuna para Chile”, junto con el Sistema Nacional de Cuidados.

“Entonces, creo que más allá de que es normal que en tiempos electorales se busque intentar que los gobiernos frenen sus iniciativas programáticas, la verdad que en lo concreto el programa de Gobierno sigue avanzando y lo que nos ha planteado el Presidente, y eso se está materializando en hechos muy concretos en el Congreso, es que la agenda se siga empujando con toda la fuerza”, relevó.

Sobre los desafíos en su cartera en particular, indicó que: “Me gustaría que el proyecto de Sala Cuna para Chile, que viene a ampliar y fortalecer el derecho a sala cuna para desanclar el costo de la maternidad de las mujeres y que puedan ingresar de manera plena y en igualdad de condiciones al mercado laboral se apruebe. También nos gustaría dejar ingresado e iniciada la tramitación de un proyecto que es muy emblemático para nuestro gobierno (…), el debate de negociación ramal”.

Consultado si el sistema está preparado para este tipo de modificaciones, Boccardo sostuvo que “hay tres transformaciones para los cuales nos estamos preparando, pero creo que esto debiera ser una discusión más central en el debate político. La primera es la transformación tecnológica donde la inteligencia artificial cumple un rol, pero la transformación que está ocurriendo en los procesos de trabajo es mucho más profunda y ya lleva más de una década en el mundo y en el país”.

“La segunda, es la transformación a propósito de la descarbonización de la matriz productiva y eso no es solamente energías renovables sino que es un cambio en toda la cadena productiva. Y el tercero, éste cambio demográfico donde están naciendo menos niños y estamos viviendo más, eso va a impactar no solamente en los mercados laborales, en los sistemas de cuidados, sino que también en las próximas discusiones que tengamos a propósito de los sistema de pensiones”, añadió.

En ese sentido, afirmó que: “Entonces, estamos frente a un mundo muy desafiado y el problema de orden político más importante es que cuando esas transformaciones están ocurriendo y los países no se preparan, se generan brechas. No es que la transformación tecnológica vaya a ser desaparecer el trabajo asalariado, el problema es que grupos que no se lograron reinsertar rápidamente van a quedar atrás”, lo que pone en cuestión la democracia.

Así, instó a avanzar en las materias laborales pendientes “no solamente para equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores, sino porque creemos que es una herramienta muy útil, muy necesaria para discutir los temas de futuro. Si quieres discutir transformación tecnológicas ¿lo vas a discutir a nivel de empresa? ¿Las empresas que discutan se van a reconvertir bien y las que no se van a reconvertir mal?”.