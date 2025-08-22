Presidenta de la CPC sobre Marcel: "Él tuvo una derrota en la reforma tributaria”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó la salida del Mario Marcel como ministro de Hacienda y manifestó que “siempre es sorpresivo que haya cambios de gabinete”.

En conversación con Radio Agricultura, Jiménez señaló que desde la CPC “siempre tuvimos una relación bastante fluida con el ministro Marcel, de mucho respeto y colaboración”.

Pese a esto, indicó que aquello “no implica que estuviésemos necesariamente de acuerdo en algunas de las medidas. Él tuvo una derrota en la reforma tributaria”.

“Pero avanzó en otras, avanzó en la de evasión y elusión, y ahora también había alcanzado a ingresar una nueva reforma con alzas de impuestos. Eso nosotros evidentemente siempre dijimos que no le hacía bien al país, porque estamos en una situación de bajo crecimiento”, mencionó.

Asimismo, dijo que: “Durante todo este periodo, estos casi cuatro años, vemos una economía que ha tenido una inversión cayendo, un bajo crecimiento y una situación laboral muy débil, y en ese sentido, más allá de responsabilidades individuales, por supuesto, esto es un conjunto de reformas, la verdad es que hubiésemos querido ver mejores resultados”.