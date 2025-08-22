"Se equivocó": Henry Leal (UDI) desmarca a Matthei de dichos de Sutil sobre dictadura

Un nuevo traspié en la campaña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, desató el empresario y miembro de su comando, Juan Sutil, luego de que asegurara que no considera que el régimen militar encabezado por Augusto Pinochet haya sido una dictadura, porque “el gobierno fue dictatorial y terminó”. Al respecto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, aseguró que tales dichos “no le hace bien” a la candidatura.

Si bien con el paso de las horas el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) aclaró sus dichos, Sutil abrió nuevamente este flanco de críticas para la campaña de la abanderada de Chile Vamos. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Leal afrontó estas controversiales declaraciones del dirigente empresarial.

“No comparto esas declaraciones. Es un tema bastante zanjado, de conocimiento mínimo. Cuando en un sistema político no hay Congreso, no se cumplen los requisitos para que sea una democracia y por lo tanto es un gobierno autoritario y dictatorial. Se equivocó Sutil en sus declaraciones”, expresó el parlamentario.

Leal valoró la rectificación que hizo posteriormente Sutil sobre sus palabras, señalando que; “Me parece bien que haya corregido porque eso no le hace bien a nuestra candidata presidencial”. Además, tildó este hecho como “un error no forzado”.

El legislador opositor remarcó que el foco debe estar en las propuestas para el futuro del país y no centrarse en el pasado. “La campaña tiene que basarse en propuestas y no volver a un tema de 50 años atrás. Los chilenos tienen problemas hoy día, se espera que lo que esté en el debate público sean las propuestas, cómo mejoramos la seguridad, como reactivamos la economía del país”, sostuvo.

Cambio de gabinete y salida de Marcel

En otras materias de contingencia, el diputado de la UDI abordó el último cambio de gabinete realizado por el Presidente Gabriel Boric. En específico, entregó sus impresiones por la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda y la llegada a la cartera de Nicolás Grau.

“Más allá de las diferencias que tenemos con el gobierno, que creemos que no hay buenas cifras económicas, Mario Marcel es un economista reputado, de prestigio y de respeto. De no haber sido por él, habríamos estado en una situación mucho peor. Era una persona dialogante”, destacó en primer lugar sobre el ahora exministro.

Mientras que sobre el cambio por Grau, sostuvo que el nuevo titular de Hacienda “no tiene las mismas credenciales técnicas, de prestigio”. “Manejar las finanzas del Estado de Chile, más en un proceso complejo como es el presupuesto de la nación, uno habría esperado a la subsecretaria de Hacienda, que está ahí en el cargo, o que la directora de presupuesto hubiese tomado la posta”, complementó Leal.