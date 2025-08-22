Último fin de semana de Famfest: teatro catalán para bebés y para todas las edades

La mirada del teatro para la primera infancia de Cataluña, será la encargada de cerrar Famfest gracias a que el festival de teatro familiar chileno ganó el fondo concursable catalán Raúl Ramón llull.

El proceso creativo para estas obras es muy profesional y específico, comenta Jaune Nieto, productor de las cuatro obras catalanas programadas: “Las obras para bebés tienen en cuenta lo táctil, la temperatura, los olores. Ellos sienten y exploran los espacios en forma muy distinta, por eso son parte del proceso creativo, hacemos ensayo y error”.

“La inmersividad es importante porque los bebés no observan desde lejos, participan desde dentro de la obra artística y la exploran con todo su cuerpo. La calidad artística es fundamental entonces: los acabados, son obras completas, bien trabajadas, completas, con buenos artistas. Además ellos nunca están solos, van con personas mayores que ellos, entonces también nos dirigimos a ellos; la obra es una tríada entre los bebés, sus acompañantes y los artistas“, agregó.

La invitación es para disfrutar con toda la familia las siguientes obras:

La obra “Una ciudad de sombras”, coproducción de LaSala & Com un llum, es experiencia escénica interactiva que mezcla luz, danza urbana y juego colectivo para construir una ciudad efímera con sombras y colores. Una invitación lúdica y sensorial para imaginar el espacio desde la creatividad. El montaje aterriza en Chile, el sábado 23 de agosto con función doble en el Teatro Municipal de Santiago, tras girar por España, Uruguay y Rumanía, con más de 200 presentaciones. Es para personas a partir de los seis años.

“Una ciudad de sombras” de Imaginart, una experiencia escénica interactiva para niños a partir de un año. Luz, sonido y proyecciones se combinan en el suelo para invitar a bebés y niños pequeños a explorar el mundo desde el asombro. La obra concentrará funciones múltiples el 22 de agosto a partir de las 10:00 hrs, en Teatro Mori Recoleta.

“La guarida de los sentidos“ (Cataluña-Argentina) de elPetit & Imaginart es un proyecto internacional realizado de la mano de FAER (Rosario, Argentina) en residencia artística comunitaria con 20 artistas, educadores y profesionales dedicados a la infancia, que participaron desde Rosario, Buenos Aires y Salta. Durante un mes, un grupo de adultos se reunieron en pos de crear una experiencia artística inmersiva para la primera infancia. Los bebés visitarán guaridas, lugares donde se producen instantes con sonidos, texturas y olores. Espacios estimulantes que recorrer en libertad, donde pueden descubrir, sintiéndose seguros. Podemos acompañarles dejándonos guiar por su curiosidad, compartiendo una mirada poética al centro litoral argentino y el río Paraná.

Por último, aterriza “Copiar” de Animal Religion, un espectáculo de circo contemporáneo que recibió el Premio al Mejor Espectáculo Inmersivo en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas). El montaje explora el cuerpo, la repetición y la luz como lenguaje escénico. Una obra provocadora que celebra la copia como forma creativa, con la participación directa del público. “Copiar” tendrá una función doble el 24 de agosto en Teatro Mori Parque Arauco y es para todo público.

“Estamos muy contentos de poder estar en Famfest, un festival fundamental porque es una institución que reconoce a la primera infancia como como personas con derechos culturales, como iguales que tienen derecho a vivir una experiencia artística de calidad en su ciudad. Ojalá cada vez hayan más espacios como éste, finaliza Jaume Nieto”