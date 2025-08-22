Vallejo baja perfil a críticas por salida de Marcel y Valenzuela: "Los cambios de gabinete siempre dejan esquirlas"

En un intento por contener las críticas que surgieron desde el propio oficialismo tras los recientes cambios de gabinete, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, salió en defensa de la designación de Nicolás Grau en Hacienda y se refirió a la controversial salida de Esteban Valenzuela de Agricultura.

La vocera de La Moneda reconoció que “siempre hay críticas” y “esquirlas” en estos procesos, pero insistió en que el equipo económico mantiene su rumbo y que las decisiones finales son una “prerrogativa exclusiva” del Presidente Gabriel Boric.

La defensa de Nicolás Grau y el trabajo “en conjunto” con Hacienda

Frente al escepticismo que generó en el mundo político la llegada del frenteamplista Nicolás Grau a Hacienda –quien incluso fue blanco de críticas durante su gestión en Economía por traspiés en proyectos clave–, Vallejo argumentó que el nuevo ministro no llega a terreno desconocido.

“Lo que podemos señalar desde el gobierno respecto a la cartera de Hacienda es que es una cartera que ya se ha tenido que relacionar en otras ocasiones con la propia cartera de Economía que lideraba antes el ministro Grau”, afirmó la ministra.

En esa misma línea, sostuvo que: “El ministro Grau viene de un trabajo conjunto con Hacienda desde antes, porque en conjunto son parte del equipo económico que ha conducido la gestión económica del gobierno y que ya ha tenido resultados en términos macro importantes”.

Para respaldar lo anterior, mencionó proyectos como la Ley de Pesca y la Ley de Permisos Sectoriales que, si bien fueron liderados desde Economía, se hicieron “en el marco de un diálogo y un trabajo conjunto con Hacienda”.

“Hay una experiencia colectiva entre Hacienda y Economía que es de diálogo, de responsabilidad fiscal y siempre poniendo en el centro las mejores condiciones para la familia”, recalcó.

Sin embargo, Vallejo reconoció que el principal desafío será el diálogo parlamentario, crucial para sacar adelante la Ley de Presupuesto 2026 –que se vislumbra como una “prueba de fuego” para Grau–, el fin al CAE y el nuevo Fondo de Educación Superior (FES).

La salida de Valenzuela y la “prerrogativa exclusiva” del Presidente

Sobre la otra cara del reajuste ministerial: la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, tras la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de romper la unidad de la coalición y presentar una lista independiente al Congreso, Vallejo fue enfática en eludir cualquier comentario sobre la decisión.

“Lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con las esquirlas que dejan siempre los cambios de gabinete. Siempre hay opiniones críticas; a algunos no les gustan los cambios y otros los valoran”, señaló.

No obstante, rápidamente apeló al protocolo y la institucionalidad: “Lo que yo necesito recalcar (…) es que los ministros que integramos el gabinete (…) lo hacemos por decisión y confianza del presidente, en este caso el Presidente Boric. O sea, es la prerrogativa exclusiva del presidente nombrar o pedir la renuncia de cualquiera de sus ministros”.

“A mí como ministra y a ningún otro ministro nos corresponde comentar esta decisión o adelantar otro tipo de decisión respecto a esto”, zanjó, buscando cerrar la polémica.

Gobernar “hasta el último día”

Más allá de los nombres y las críticas políticas, la vocera quiso transmitir un mensaje de continuidad en la agenda de gobierno. En ese sentido, enfatizó que las carteras de Agricultura, Economía y Hacienda continuarán con sus labores específicas por mandato presidencial.

“Hay trabajo que cada cartera tiene que realizar independientemente de los nombres y eso es lo que queremos transmitir a la ciudadanía”, declaró Vallejo.

“O sea, más allá del debate de los partidos, si les gusta más o menos o cómo interpretan cada cambio de gabinete, lo importante es que el gobierno tiene claro su rumbo y su trabajo porque se gobierna hasta el último día”, concluyó, delineando la estrategia de La Moneda para navegar los complejos meses que se avecinan, marcados por la discusión presupuestaria y el clima electoral.