Diario y Radio Universidad Chile

Autoridades celebran “una fiesta profundamente democrática” en Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

El Presidente Gabriel Boric sostuvo que de esta manera se logra tener "una sociedad más cohesionada". La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, celebró que "todo el territorio nacional se vuelque a niños, niñas y adolescentes".

El Presidente Gabriel Boric sostuvo que de esta manera se logra tener "una sociedad más cohesionada". La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, celebró que "todo el territorio nacional se vuelque a niños, niñas y adolescentes".

Cultura

En el marco de la celebración del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, son distintas las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del país. Desde estrenos de obras infantiles como “El Tesoro de Margarita” en el Palacio de los Tribunales de Santiago, pasando por eventos en el Congreso Nacional sede Santiago, hasta la realización del Museo Artequin.

En su carta versión, las autoridades valoraron la realización de actividades culturales enfocadas en los niños, niñas y adolescentes. Así lo destacó el propio Presidente Gabriel Boric durante su visita esta mañana al Museo Artequin.

Nos alegra ver a las familias tomándose las calles, tomándose los espacios públicos, tomándose los monumentos nacionales, los edificios patrimoniales. Porque tenemos la convicción como gobierno de que, en la medida que las familias, la ciudadanía, sienta que la ciudad le es propia, que son parte de algo común, algo que se conjuga con la historia de Chile, podemos tener una sociedad más cohesionada”, declaró en su discurso.

Presidente Boric da discurso en Día de los Patrimonios de Niños, Niñas y Adolescentes

Presidente Boric en día de los patrimonios de niños, niñas y adolescentes. Luis Quinteros/Aton Chile

Por su parte, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, sostuvo que el objetivo es que “todo el territorio nacional se vuelque a niños, niñas y adolescentes”. “Que son sujetos de derecho, que tienen derecho a disfrutar de su cultura y su patrimonio. Muchas veces ocupamos el espacio público desde la ciudadanía, sin necesariamente considerar la importancia que tiene que los niños, niñas y adolescentes disfruten de sus espacios”, señaló.

 

La subsecretaria Pérez resaltó el decreto firmado por el Presidente Boric para la realización de esta actividad cada año. En la misma línea, valoró la recuperación de espacios para llevar a cabo más de 1.200 iniciativas culturales en esta fecha.

Esta es una fiesta profundamente democrática, que no solamente sucede en Santiago, sino que no solamente sucede en las capitales regionales. Estamos en 210 comunas a lo largo del país, celebrando el derecho que tienen niñas y niños de conocer su historia, su herencia cultural”, sostuvo Pérez.

En la página diadelospatrimonios.cl las personas podrán indagar sobre las diversas actividades en las regiones de Chile.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Leitao en la mira: denuncian déficit financiero en Peñalolén que alcanzaría los $12 mil millones de pesos
post-title
Nueva Alameda Providencia: Boric inaugura renovación de Plaza Baquedano y monumento a Gabriela Mistral
post-title
Cable chino: excanciller Moreno califica de “muy mala” la gestión del Gobierno y llama a la "prudencia" de Kast
post-title
Jadue y posición de Kast frente a EE.UU: Busca “deshacerse de los chinos para que todo se lo queden los gringos”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X