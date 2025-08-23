Bajas temperaturas en la capital y nieve en zona sur y austral protagonizan este fin de semana

Las bajas temperaturas continuarán este fin de semana en distintas zonas de Chile, con posibilidad de nieve y agua-nieve en varias localidades del sur. El fenómeno, que ya se presentó este jueves y viernes en sectores poco habituales como Santiago, se desplazará hacia regiones australes entre el sábado 23 y el domingo 24 de agosto.

En Santiago, se espera un fin de semana mayormente despejado, salvo por nubosidad parcial durante la mañana y tarde del domingo. Las temperaturas extremas oscilarán entre los -3°C y 14°C el sábado, y entre -1°C y 16°C el domingo.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones sólidas se concentrarán en al menos cuatro regiones del sur: La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Nevadas en La Araucanía: Diputado Rathgeb exige apoyo y catastro para afectados

Con el objetivo de apoyar a quienes resultaron damnificados, el diputado y presidente regional de Renovación Nacional en La Araucanía, Jorge Rathgeb Schifferli, en su calidad de integrante de la comisión de Agricultura, realizó un llamado a la nueva autoridad nacional de la cartera, a realizar un rápido catastro y apoyar a quienes resultaron damnificados.

Rathgeb, indicó que una de las primeras tareas que tendrá la recién asumida ministra es poder coordinar acciones con sus equipos en regiones y ayudar a quienes tuvieron pérdidas o se vieron con un grado de afectación debido a al factor meteorológico.

El congresista indicó que sería una señal importante de parte de la nueva autoridad poder agilizar este proceso y que la entrega de insumos se pueda concretar a la brevedad y no esperar tanto tiempo como ocurrió con las contingencias que generó en el mundo del agro los incendios de la temporada estival.

“En el verano las pocas ayudas que se entregaron fueron tardías y eso repercutió en el trabajo de nuestros agricultores, por eso el llamado es que ahora la ministra haga un rápido catastro, se determine cuántas personas en definitiva resultaron afectadas y se entreguen apoyos de manera rápida”, señaló el parlamentario por La Araucanía.