Con 65 medallas: Team Chile cerró su exitosa participación en Panamericanos Junior de Asunción

Una gran participación cerró el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Durante esta jornada, fue el equipo mixto de natación artística el que otorgó la última presea, luego de quedarse con la medalla de bronce.

El equipo conformado por Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Cholé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos disputaron este sábado la última prueba, logrando un total de 159.7715 en la rutina acrobática.

La sumatoria de rutinas (libre, técnica, y acrobática) dejó a los nacionales por detrás de México y Estados Unidos.

En paralelo, la participación chilena también la protagonizó Victoria Cárcamo, quién logró el sexto puesto en el levantamiento de pesas.

Con esta última medalla del equipo mixto de natación artística, sumadas a las conseguidas a primera hora en el canotaje, la delegación chilena terminó su participación con un total de 65 preseas. Estas se dividieron en 18 oros, 19 platas y 28 bronces, superando así las 59 conseguidas en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

Para la ceremonia de clausura, el Team Chile Junior contará con Sebastián Alveal (kayakista) y Franchesca Muñoz (karateca) como los portadores de la bandera nacional.