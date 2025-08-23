INDH asiste de manera inédita a Consultivo de Generales de Carabineros 2025

En la Escuela de Carabineros se desarrolló la segunda jornada del Consultivo de Generales 2025, instancia a la que asistió el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, para fortalecer la relación entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, el general director Marcelo Araya destacó la importancia de trabajar de manera conjunta en la promoción y respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Pudimos compartir y establecer puntos centrales sobre el trabajo que seguiremos desarrollando juntos. Valoramos el apoyo que nos han brindado y esperamos que esta experiencia se repita en el futuro”, señaló.

Por su parte, el director del INDH agradeció la invitación y subrayó la relevancia del vínculo con Carabineros. “Nuestra relación es más amplia de lo que se percibe. Queremos que a Carabineros le vaya bien, porque eso es positivo para todo Chile”, expresó Ljubetic.

En tanto, la general Mitza González Méndez, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, informó que desde 2020 a la fecha se han formado 3.512 agentes de diálogo, además de capacitar a instructores en derechos humanos que transmiten estos conocimientos en todas las regiones.

La jornada permitió a los mandos institucionales y directores regionales del INDH aunar criterios, compartir experiencias y estrechar vínculos de colaboración, con el objetivo de seguir trabajando juntos en beneficio de los derechos fundamentales y de la comunidad nacional.