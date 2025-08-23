La visita incómoda: denuncian a Netanyahu y exigen su arresto en Argentina

Se espera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, pise suelo trasandino el próximo 7 de septiembre para reunirse con el presidente Javier Milei. Esta visita ha generado alarma en organizaciones de derechos humanos locales, quienes han pedido a la Justicia que cumpla con la orden del tribunal internacional. Para el experto en derecho internacional y exdiplomático, Nelson Hadad, si Argentina no arresta a Netanyahu sería una “muy mal ejemplo al mundo y a la humanidad entera”.

Según algunos de los principales medios de comunicación argentinos, como La Nación, Página12 e Infobae, entre varios otros, se espera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el presidente de Argentina, Javier Milei, sostengan un encuentro bilateral entre el 7 y el 10 de septiembre en Buenos Aires. La visita de Netanyahu al país trasandino se da luego de que la Casa Rosada realizara una invitación formal al premier israelí.

De concretarse la visita de Netanyahu a Argentina, sería la segunda vez que pise suelo trasandino. Ya lo hizo el 2017 bajo la administración de Mauricio Macri. Sin embargo, en esta oportunidad lo haría con una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Recordemos que el pasado 21 de noviembre de 2024 la CPI realizó la acción por cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad.

Desde el inicio de la ofensiva por parte de Israel en suelo de Palestina el pasado 7 de octubre, alrededor de 62 mil personas han sido asesinadas en el enclave palestino. A los bombardeos y balas, hoy se suma el hambre producto del bloqueo de ayuda humanitaria que ya cumple más de cinco meses. Sin ir más lejos, este viernes la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente la existencia de una hambruna en Gaza, la primera registrada en la historia de Medio Oriente. La determinación se produjo después de que expertos del organismo alertaran que alrededor de 500 mil personas se encuentran en condiciones “catastróficas”.

Tras darse a conocer que Netanyahu visitaría Argentina, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), presentaron una denuncia formal ante la Justicia Federal solicitando la inmediata detención de Benjamín Netanyahu, “por su responsabilidad en crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad contra el pueblo palestino, conforme a las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional”.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan. La presentación, basada en el artículo 59 del Estatuto de Roma –aprobado por Argentina mediante la Ley 25.390–, reclama que se emita una orden de captura contra Netanyahu. Además, se solicitó la aplicación del principio aut dedere aut iudicare (extraditar o juzgar), para que, en caso de no ser entregado a la CPI, sea juzgado en tribunales argentinos por los graves delitos imputados.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Anabella Montaner, abogada patrocinante de la denuncia e integrante de H.I.J.O.S. Capital, señaló que el objetivo de la acción judicial es “por una parte, hacer nuestro aporte para que termine el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino y, por otro lado, forma parte de nuestra lucha histórica contra la impunidad de todas aquellas personas que violan los derechos humanos de manera sistemática, como es el caso de Benjamín Netanyahu“.

“Para nosotros el vínculo que sostiene el gobierno argentino con el gobierno de Netanyahu es realmente una vergüenza, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina ha sabido ser un ejemplo en el mundo en materia de memoria, verdad y justicia, de cómo el Estado ha sabido lidiar con las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura civil-militar”, puntualizó Montaner.

Para la abogada, la invitación de Milei al primer ministro israelí responde a un “intento de lavar la cara de Netanyahu, de garantizarle impunidad y de dar un mensaje a la comunidad internacional de que el gobierno argentino, y no vamos a decir el Estado argentino, de que el gobierno argentino tolera este tipo de actos”.

Montaner sostuvo que del Poder Ejecutivo, el mismo que invitó a Netanyahu, no esperan nada, “pero sí queremos llamar al Poder Judicial, a ese poder que hoy sigue juzgando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, con todas las limitaciones que ha tenido este proceso de justicia. Queremos llamarlos a que cumplan una vez más con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, entre ellas la de cooperar con la Corte Penal Internacional para que los responsables de atrocidades como las que está sufriendo el pueblo palestino rindan cuentas ante la justicia y ante la comunidad internacional y, de no ser así, que esos responsables sean juzgados acá”.

Estados Unidos, Hungría y ahora Argentina

Luego de que la Corte Penal Internacional emitiera la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí visitó Hungría y Estados Unidos para reunirse con Viktor Orbán y Donald Trump respectivamente.

En diálogo con nuestro medio, Nelson Hadad, exembajador, profesor de Derecho Internacional y abogado líder del grupo de chilenos que presentaron una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra de Benjamín Netanyahu, explicó que Estados Unidos no ha suscrito el Estatuto de Roma, por lo cual el primer ministro israelí no tiene ningún inconveniente en viajar al país norteamericano. Sin embargo, “sí cometió una grave infracción internacional con la visita a Hungría“.

Hadad detalló que “Hungría formaba parte del Estatuto de Roma, y no obstante lo recibió con la alfombra roja, considerando que se trata de un criminal de guerra que tiene orden de detención pendiente, y que moral y éticamente no correspondía”

En esa línea, el exembajador evidenció que Argentina, al igual que la mayoría de los países de América Latina, forma parte del Estatuto de Roma: “Lo suscribió en su oportunidad, y realmente hay una situación muy delicada para Argentina, el de vulnerar el derecho internacional, y específicamente la Cuarta Convención de Ginebra de 1949“.

El experto en Derecho Internacional manifestó que “la impunidad es lo más grave que puede pasar a una humanidad cuando pierde los valores morales, éticos y comete crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y también el más abominable, el más inhumano, el más degradante de todos, es el delito de genocidio. Israel lo está perpetrando sistemáticamente todo este largo periodo de la invasión“.

Consultado sobre la posibilidad de que Argentina siga los pasos de Hungría y renuncie a la Corte Penal Internacional, Hadad aseveró que “es un muy mal ejemplo al mundo y a la humanidad entera“.

Para Anabella Montaner la posible renuncia de Argentina a la CPI “sería gravísimo”. Asimismo, manifestó que una decisión de esas características “iría en línea de todos modos con lo que son sus políticas de Javier Milei. Ellos vienen a vaciar de contenido las consignas históricas de memoria, verdad y justicia”.

“Nosotros creemos que los organismos internacionales que forman parte de un consenso que se han dado los Estados luego de gravísimas atrocidades que costaron millones de vidas, son organismos que hay que cuidar, son organismos en los que hay que estar, que por supuesto hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas de los mecanismos que cuando tenemos delante de nuestros ojos un genocidio como este, vemos que necesitan ajustes para ser más efectivos en su tarea, pero la manera de contribuir es con Estados proactivos, no con Estados que buscan retirarse y que buscan de esa manera ir vaciando estos espacios“, finalizó Montaner.

Los contrastes entre los gobiernos de Chile y Argentina con respecto a Israel

La administración del Presidente Gabriel Boric ha sido enfática en condenar las acciones de Israel y su primer ministro desde el inicio de la ofensiva en la Franja de Gaza.

En septiembre de 2024, Chile presentó ante la Corte Internacional de Justicia su escrito de intervención en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza.

“En la intervención nacional se sostiene que la CIJ debería dar especial importancia al contenido de las declaraciones de algunos funcionarios públicos israelíes de alto nivel, que han hecho llamamientos a matar a todas las personas que viven en Gaza o a ignorar su estatus civil”, aseguró en aquella oportunidad el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 28 de mayo de este 2025, y a través de la Cancillería, el Gobierno informó que la embajada de Chile en Israel notificó a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares, de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en nuestra misión en Tel Aviv.

Y en su última Cuenta Pública, el Presidente, respecto a la situación de Gaza y la ofensiva israelí, afirmó que “estos principios me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino”.

Junto con criticar a la figura de Benjamín Netanyahu, en paralelo también apuntó contra Hamás e hizo un llamado a no centrar la disputa entre pueblos. “Los invito a no pelear entre pueblos. Acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel”, aseguró.

En esa línea, anunció al respecto que patrocinará y pondrá urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además, informó que decidió prohibir “la importación de todo producto, incluyendo armas, provenientes de Israel”.

Por su parte, Javier Milei ha tenido una relación mucho más estrecha y cercana con el primer ministro israelí. Sin ir más lejos, se reunió con Netanyahu en Jerusalén el pasado 10 de junio en una visita de Estado oficial. En aquella oportunidad, el presidente trasandino reafirmó el “compromiso de la Argentina con el Estado de Israel“, destacando “la defensa compartida de los valores de la libertad y la democracia“.

A su vez, Netanyahu agradeció el respaldo de Milei frente “al permanente hostigamiento de los grupos terroristas que son financiados por Irán”.

“Presidente argentino, Javier, usted es un sincero amigo de Israel y es una bendición para Israel que existan líderes como él en el mundo”, señaló Netanyahu en un vídeo que se subió a sus redes sociales cuando culminó la reunión entre ambos mandatarios.

El ex diplomático y experto en Defensa, Gabriel Gaspar, puntualizó que las relaciones diplomáticas “son relaciones entre Estados, no entre gobiernos, porque son relaciones permanentes y sus compromisos duran a lo largo del tiempo independiente de los cambios de gobierno. No siempre se entiende eso y a veces se confunde la política de un gobernante con la política del Estado”.

En ese sentido, Gaspar evidenció que cuando asumió Javier Milei, “él mismo definió que sus aliados principales, lo que más le interesaba en el mundo, era una relación con Estados Unidos e Israel. Y del resto no tiene opinión, no le preocupa, y eso se ve incluso en la cantidad de viajes que ha hecho el presidente Milei, la mayoría a Estados Unidos. Esto es muy peculiar, por llamarlo de alguna manera, porque en relaciones diplomáticas lo que más interesa es la universalidad de las relaciones. Tener buenas relaciones con todo el mundo, independiente de las condiciones políticas e ideológicas que existan entre los gobiernos. Porque vuelvo a repetir, son relaciones entre Estados”.

“En el caso argentino, Milei ha sido riguroso en buscar este entendimiento especial con el gobierno de Netanyahu, el cual se encuentra en su nivel más bajo de relacionamiento internacional y su nivel más alto de aislamiento internacional. La enorme mayoría de la comunidad internacional es muy crítica a la política que ha seguido Netanyahu en el caso de Gaza“, complementó.

Respecto al caso chileno, el ex diplomático sostuvo que “las relaciones de Chile con Israel siempre han sido positivas desde que surgió el Estado de Israel. Chile siempre se ha manifestado partidario de la existencia del Estado de Israel con fronteras seguras. Pero al mismo tiempo, Chile ha defendido la posición mayoritaria de la comunidad internacional en el sentido de que Palestina también tiene que tener su Estado“.