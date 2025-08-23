“Nuestro Estado no permite la impunidad”: Las repercusiones por captura de reos fugados en Valparaíso

Tras un procedimiento policial catalogado como “exitoso” por parte de la propia institución de Carabineros, autoridades nacionales dieron cuenta de la captura de los tres reos que se fugaron del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso el pasado 15 de agosto.

A primera hora de la mañana, el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, detalló que “aproximadamente a las 01:20 horas en la plaza de peaje el Totoral en la comuna de Copiapó, se produjo la detención de Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda”.

“Esta detención se logró gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas y lograr su detención el día de hoy”, indicó el persecutor.

Tras ello, las principales autoridades encargadas de la seguridad nacional, encabezados por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, dieron cuenta de la captura. “Desde el primer momento, tal como nos ordenó el ministro de Seguridad Pública, comenzamos el trabajo permanente y el trabajo que corresponde a una institución policial”, valoró Araya, en compañía de los ministros de Seguridad, Luis Cordero, y de Justicia, Jaime Gajardo.

El titular de Justicia y Derechos Humanos resaltó también el trabajo interconectado entre las instituciones. “Aquí la señal es clara y potente: nuestro Estado no permite la impunidad. Una persona criminal, que ha cometido graves delitos, estas tres personas que se fugaron han sido capturadas, han sido puestas a la justicia”, manifestó Gajardo.

Junto con ello, el ministro informó que estos serán puestos “en un recinto especial de máxima seguridad, con un régimen diferenciado, con absoluto aislamiento del exterior, y van a recibir el tratamiento que se merecen estos criminales”.

Su par de Seguridad, Luis Cordero, resaltó que “lo que antes demoraba meses, hoy toma días”. “La seguridad pública es un derecho de las personas, pero también es una obligación del Estado para transmitir tranquilidad. Los delitos se cometen y quienes infringen la ley deben estar privados de libertad”, expresó tajante.

“A estas alturas, creo conveniente dar cuenta que el Estado de Chile ha dado muestras suficientes, y sus policías en particular, de que no solo eso es una declaración, eso es efectivo y eficaz”, complementó Luis Cordero.

Reacciones políticas

Diversas reacciones parlamentarias dejó la captura de los reos fugados. La diputada oficialista, Lorena Fries (FA) se sumó a las felicitaciones hacia la coordinación entre el Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros.

Además, la parlamentaria miembro de la comisión de Seguridad sostuvo como relevante que “la forma en que están investigando los datos, todos dan cuenta de cómo nos vamos poniendo al día con técnicas de investigación que están a la altura de lo que se necesita”.

Por otro lado, el también miembro de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN) informó que ofició la Ministerio de Justicia para que “estos tres asesinos no vuelvan a la misma cárcel en Valparaíso”.

El parlamentario opositor criticó el anuncio de las autoridades respecto de las medidas a tomar con los capturados. “Que queden separados en distintas cárceles y que sean de máxima seguridad. La sanción es ridícula, aislamiento e incomunicación por algunos meses en la cárcel que estén por haberse fugado de la cárcel”, lanzó.