Plan Nacional de Búsqueda: ministra Cifuentes lideró diligencias en Cerro Chena

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, lidera -desde el lunes 18 de agosto- una serie de diligencias en dependencias militares ubicadas en el Parque Metropolitano Sur Cerro Chena. Esto, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.

En causa por inhumación ilegal (Rol N° 549-2023), la ministra Cifuentes encabeza las diligencias de prospección arqueológica con la colaboración de peritos del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la misma institución, peritos del Servicio Médico Legal, personal de Vialidad, expertos del Servicio Nacional de Geología y Minería, Programa PRAIS, Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gobierno Regional. Los trabajos se extenderán hasta el próximo viernes 29 de agosto.

“El lugar es un sitio de interés por su proximidad con el cuartel N°2 de la Escuela de Infantería de San Bernardo, que, después del 11 de septiembre de 1973, se utilizó como centro de detención y, adicionalmente, porque a inicios de la década del 2000 se encontraron allí osamentas incompletas de dos individuos, un hombre y una mujer, cuya identificación se encuentra en proceso. El objetivo es encontrar los restos faltantes”, explicó la ministra.

“Se ha contado además con la presencia diaria de familiares de víctimas de desaparición forzada y representantes de la Corporación Memorial Cerro Chena y de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine”, finalizó.

