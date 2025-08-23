Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de marzo de 2026


Presidente Boric anuncia que agresores de chilenos en Argentina serán imputados por intento de homicidio

Las gestiones realizadas por el Gobierno con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dieron como resultado la identificaciòn de los agresores, según informó el propio Mandatario a través de sus redes sociales.

Las gestiones realizadas por el Gobierno con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dieron como resultado la identificaciòn de los agresores, según informó el propio Mandatario a través de sus redes sociales.

DeportesNacional

El Presidente Gabriel Boric informó durante la noche de este viernes que conversó con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le comunicó que los agresores de los hinchas de la Universidad de Chile fueron identificados y que serán imputados por intento de homicidio.

“Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, añadió.

 

La agresión ocurrió en la noche del pasado miércoles 20 de agosto, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio del elenco de Avellaneda, Buenos Aires, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el entretiempo, los hinchas de la U rompieron un baño y comenzaron a lanzar objetos a la barra local, que respondió con una brutal golpiza a los rivales chilenos en las tribunas.

Debido a los golpes, 19 hinchas chilenos terminaron con heridas de diversa consideración, dos de ellos de gravedad, y más de 100 fueron detenidas. Durante la noche del jueves se confirmó la liberación de 104 detenidos tras las gestiones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y del embajador José Antonio Viera-Gallo.

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
"Alguien está mintiendo": las versiones encontradas que terminaron por frenar el proyecto de Sala Cuna
post-title
Rescatan 84 cuerpos de buque iraní hundido por submarino de EE.UU. con torpedo
post-title
Trump: "Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo, el petróleo comienza a fluir"
post-title
Latinoamérica en medio de la disputa por la soberanía tecnológica en la era de la IA

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X