Seremi de Salud ordenó retiro inmediato de conservas chinas que no contienen jurel

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó este viernes que conservas importadas desde China por cinco marcas –Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo y Unimarc– no corresponden a jurel (Trachurus murphyi), como indicaba su etiquetado, sino a caballa (Scomber spp.). La detección se realizó mediante análisis genético en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.

Las muestras fueron recolectadas a fines de julio en locales de venta y bodegas de importadores, y sometidas a estudios de tipificación molecular en el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas del INTA.

Según explicó Carmen Gloria Yáñez, directora de Asistencia Técnica del instituto, “se extrajo el ADN de cada muestra, se leyó su código genético y se comparó con bases de datos internacionales. Solo dos marcas -San José y Único, ambas nacionales- correspondieron efectivamente a jurel”.

También se analizó una sexta marca, La Mar, que buscaba autorización para ingresar al mercado chileno como jurel. El resultado fue negativo: se trata de caballa, por lo que su internación será rechazada y los productos ya distribuidos deberán ser reetiquetados.

Ante la infracción, la Seremi subrogante Alejandra Hernández ordenó el retiro inmediato de los productos mal rotulados y la corrección de su etiquetado. “No estamos hablando de un problema de inocuidad. El producto no es tóxico y su consumo es seguro. Pero sí hay una infracción grave al reglamento sanitario de alimentos por rotulación engañosa”, señaló.

La autoridad instruyó sumarios sanitarios y notificó a las empresas involucradas. Además del retiro y la corrección de la declaración nutricional, las compañías arriesgan multas que van desde 0,1 hasta 1.000 UTM.