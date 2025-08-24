Cordero por ataque a guardias en La Araucanía: "No tenemos reivindicación"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al ataque que sufrieron dos guardias de la empresa CMPC en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, que dejó a uno de los trabajadores fallecidos.

“Hasta ahora no tenemos identificadas las razones que explicarían el actuar, no tenemos reivindicación, ni se encontró ningún elemento o medio que hiciera tal”, indicó.

El secretario de Estado explicó que “esta es una investigación que se está mirando con especial cuidado (…) este es el momento de facilitar la investigación, y esto es relevante porque respecto de la zona Macrozona sur, no teníamos atentados contra personas. Si es que esto fuera una de las situaciones que podríamos estar en presente hace bastante tiempo, yo diría que más allá de un año, cuando se atentó contra un bus de trabajadores, en ese caso, con uno de ellos lesionado”.

“Por eso, tanto las policías, conjuntamente con el Ministerio Público, pero en el caso del Ejecutivo, estamos disponiendo de la mayor cantidad de información”, añadió.

Cordero recalcó que “por la gravedad de los hechos y por la magnitud de los mismos, entonces se ha tomado la decisión que las principales autoridades de materia investigativa, el OS9 y Labocar, viajen a la región y enseguida también está colaborando el equipo de la Policía de Investigaciones con Carabineros en el levantamiento de toda la información que se encuentra disponible”.

“En esto lo relevante son los hechos, la investigación, el mensaje por parte de las autoridades de que las instituciones están ejecutando acciones directas, pero que esto no es un asunto que uno pueda comentar públicamente”, subrayó.

Respecto a si se querellarán por Ley Antiterrorista, el titular de Seguridad Pública dijo que “depende en buena parte del tipo de antecedentes que nosotros podamos obtener durante estos días, pero en los casos de muertes violentas en la macrozona sur, en general, el Ministerio de Seguridad interpone las querellas respectivas”.

“Si vamos a ocupar o no la Ley Antiterrorista, eso es un asunto que dependerá del tipo de información de la cual dispongamos en los próximos días”, insistió.