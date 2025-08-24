Estudiante de la Universidad de Chile se encuentra desaparecido desde el 21 de agosto

Luis Felipe Correa Gutiérrez, de 19 años, es estudiante de segundo año de Sociología de nuestra casa de estudios y se encuentra desaparecido desde la madrugada del jueves 21 de agosto.

El joven, oriundo de la Región Metropolitana, fue visto por última vez cerca de la 1:00 de la madrugada en el sector del Rockerio, en Av. Perú con 6 Norte, Viña del Mar, lugar desde donde envió su última ubicación.

Según la descripción entregada por sus familiares, Luis Correa mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, piel morena, cabello rapado y negro. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de nieve negro marca Columbia, chaqueta impermeable Fujitsu y zapatillas Nike Shox TL.

La denuncia por presunta desgracia ya fue interpuesta ante las autoridades. Paralelamente, familiares y amigos han organizado búsquedas personales y realizan un llamado urgente a la comunidad, especialmente en la Región de Valparaíso, para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

La familia del joven desaparecido entregó los siguientes números de contacto en caso de tener información que puedan ayudar a encontrar al estudiante de nuestra casa de estudios: +56976073405 y +56966205402