Nicolás Grau ante cuestionamientos por llegada a Hacienda: "Es normal que exista ese escrutinio, no lo veo como algo negativo”

El ministro Nicolás Grau se refirió a su llegada al Ministerio de Hacienda y dijo tener “un conocimiento de la economía que no se puede obtener con todos los títulos que uno tenga”.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Grau afirmó “todo el país entiende que este es un cargo muy importante, el resguardo de las finanzas públicas (…) es normal que exista ese escrutinio, no lo veo como algo negativo”.

En cuanto a su experiencia como ministro, el secretario de Estado aseveró que “la gente yo creo que no percibe lo que significa ser ministro de Economía, pero he recorrido todas las regiones, me he juntado con empresarios, con sindicatos, empresarios grandes y pequeños (…) Ese conocimiento, y también el compromiso y la urgencia que se genera a partir de ese conocimiento, por supuesto que me ha cambiado, me ha cambiado para bien”.

“Tengo un conocimiento de la economía que no se puede obtener con todos los títulos que uno tenga, porque los títulos los tengo, pero ese conocimiento es otra cosa totalmente distinta”, indicó.

Y recalcó que su experiencia como titular de Economía “me da una urgencia y una responsabilidad respecto a cómo desde ahora, desde el Ministerio de Hacienda, que tiene un rol distinto, un rol más relevante de mayor articulación de toda la estrategia económica, me da una información y un conocimiento y un compromiso con ellos muy importante”.