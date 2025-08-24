Reabren paso Los Libertadores tras cierre preventivo por sistema frontal

A través de su cuenta de X, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que “en medio de la contingencia climática y con la coordinación permanente entre la Unidad de Pasos Fronterizos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se ha anunciado que el Paso Los Libertadores volverá a estar operativo”.

En esta línea, indicó que es la “ruta que podrán usar nuestros compatriotas que aún no han podido retornar a nuestro país”, esto tras los incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente.

“Desde el Gobierno hemos estado permanente ocupados del resguardo de los ciudadanos chilenos, que aún se encuentran en Argentina por el partido entre Universidad de Chile e Independiente”, señaló el subsecretario Ramos.

En tanto, la Unidad de Pasos Fronterizos detalló que “por decisión de ambas coordinaciones, a contar de las 08:00 hrs del día domingo 24 de agosto del 2025, se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos por este corredor internacional”.

Además, recomendaron a los usuarios “el tránsito con precaución” y que “cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente”.