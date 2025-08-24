Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de marzo de 2026


Reabren paso Los Libertadores tras cierre preventivo por sistema frontal

El paso fronterizo Los Libertadores se encontrará habilitado desde este domingo luego que fuera cerrado de forma preventiva debido al sistema frontal.

Nacional

A través de su cuenta de X, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que “en medio de la contingencia climática y con la coordinación permanente entre la Unidad de Pasos Fronterizos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se ha anunciado que el Paso Los Libertadores volverá a estar operativo”.

En esta línea, indicó que es la “ruta que podrán usar nuestros compatriotas que aún no han podido retornar a nuestro país”, esto tras los incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente.

“Desde el Gobierno hemos estado permanente ocupados del resguardo de los ciudadanos chilenos, que aún se encuentran en Argentina por el partido entre Universidad de Chile e Independiente”, señaló el subsecretario Ramos.

En tanto, la Unidad de Pasos Fronterizos detalló que “por decisión de ambas coordinaciones, a contar de las 08:00 hrs del día domingo 24 de agosto del 2025, se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos por este corredor internacional”.

Además, recomendaron a los usuarios “el tránsito con precaución” y que “cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente”.

2

