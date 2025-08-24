Setenta mujeres se suman a Expo Feria de Emprendedoras Indígenas 2025

Este año se realizará la XII Expo Feria de Mujeres Emprendedoras Indígenas. Una tradicional y consolidada actividad de comercialización para más de 70 representantes de todo Chile pertenecientes a diversos pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253, quienes exhibirán más de 100 tipos de productos a la venta.

El encuentro organizado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), se desarrollará el 3, 4 y 5 de septiembre en la Plaza de la Constitución, en Santiago.

En solo tres años, la Expo Feria de Emprendedoras Indígenas ha beneficiado directamente a cerca de 200 mujeres de las 16 regiones del país, consolidándose como un espacio clave de intercambio comercial y cultural que visibiliza la diversidad y riqueza del patrimonio indígena. En este encuentro, las emprendedoras presentan productos de artesanía, textil, orfebrería, medicina tradicional, gastronomía y, desde 2022, también del rubro del turismo indígena.

La directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, sostuvo que “la participación de mujeres indígenas en estos espacios fortalece su autonomía económica, dándoles acceso a ingresos propios y redes de apoyo”, y agregó “esta autonomía no solo impacta a nivel individual, sino que fortalece a comunidades completas. Promover estas iniciativas es avanzar en igualdad de género”, señaló.

Álvaro Morales Marileo, director nacional de CONADI, destacó que la Expo Feria de Mujeres Emprendedoras Indígenas constituye un espacio único para conocer a nivel nacional las culturas, saberes y cosmovisiones de los 11 pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253, con una diversidad de rubros que reflejan a sus distintos territorios.

“Ubicar esta muestra frente al Palacio La Moneda -con una gran afluencia de público que potencia sus ventas- es también una señal de reconocimiento hacia las mujeres indígenas, por los años de resistencia creativa para salir del empobrecimiento, de la marginalidad y de la invisibilidad. Hoy contamos con lideresas empoderadas en sus derechos y en la conservación de sus culturas originarias”, agregó el directivo

La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Ana Martínez Chamorro, dijo que “estamos muy contentas de contar nuevamente con la Expo Mujer Indígena, feria que permite visibilizar distintos emprendimientos de mujeres y de sus pueblos originarios, que se ven representados en los productos que ellas desarrollan y que llegan a nuestro país y muchas veces al exterior”. Hizo un llamado a visitar la Expo Mujer Indígena y conocer los productos alimenticios de orfebrería, joyería, etc, que permite acercarnos a nuestros orígenes.

En tanto, la directora regional metropolitana del SernamEG, Miriam Bertuzzi Ratti, valoró este espacio de comercialización, donde se convocan a las distintas culturas ancestrales de nuestro país para mostrar muchas veces oficios que vienen de sus antepasados. Por ejemplo, Alicia Maliqueo, de la Región Metropolitana, realiza cestería en fibra vegetal como totora, choclo, ñocha, chupón, pilpil u otro, que viene de su padre.

Las seis representantes de la RM

En los últimos años, la Expo Feria de Emprendedoras Indígenas ha incorporado mejoras significativas que responden a la necesidad de ampliar la representatividad territorial y cultural. Se ha incrementado el número de cupos, lo que ha permitido llegar a comunas extremas como Cabo de Hornos, General Lagos, Islas Guaitecas y Ollagüe, fortaleciendo la presencia de mujeres de zonas alejadas.

En 2025, se amplió especialmente la participación de Rapa Nui, aumentando la visibilidad del territorio insular. Además, más del 50% de las participantes son nuevas cada año, reflejando un compromiso permanente con la diversidad de la red de emprendedoras. Desde 2024, la feria sumó el rubro de turismo indígena, integrando proyectos que unen identidad cultural, territorio y desarrollo económico local.

De la Región Metropolitana, habrá cinco mujeres mapuche y una diaguita que expondrán sus productos:

Marlene Castro Acum, de San Bernardo, mapuche, expondrá bisutería y accesorios en ñocha.

Carmen Gloria Huenchuleo Chicahual, de La Cisterna, mapuche, exhibirá cerámica y alfarería Mapuche tradicional y contemporánea.

Natalia Pichuman Leiva, de Pudahuel, llevará una línea de accesorios con aplicaciones tejidas en telar mapuche y textilería (fibra animal).

Alicia Maliqueo Ñanco, viene de la comuna del Monte y traerá cestería en fibra vegetal: totora, choclo, ñocha, chupón, pilpil u otro.

Karina Sánchez Araya, de Macul, traerá cerámica Diaguita tradicional y contemporánea, es la única representante diaguita de la RM.

Karen Ramírez Flack, desde Colina, expondrá artesanía en maderas nativas con pertinencia mapuche.

FOTO PORTADA. Imagen de Expo Feria Emprendedoras Indígenas 2019.